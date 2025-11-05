資安院案洪奇昌遭控施壓喊告 黃國昌：莫名其妙歡迎來告！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委黃國昌指控，大同醫護標下資安院標案後，違規使用中國生產的舊的網通設備，質疑數發部、資安院包庇，背後就是因為有洪奇昌，洪奇昌今（5）日發聲明駁斥，並表示已委託律師，將對黃國昌提告妨害名譽。黃國昌晚間在臉書公開回應，霸氣回嗆「我的答案很簡單：莫名其妙、歡迎來告！」

黃國昌今天在立院質詢資安院。（圖／國會頻道）

黃國昌說，媒體朋友詢問，洪奇昌否認大同醫護用舊品、中國製品履約，說他不實指控，還揚言要對他提告，他的回應是什麼？「我的答案很簡單：莫名其妙、歡迎來告！」

黃國昌說，今天上午在交通委員會國家資通安全研究院院長公開說「大同醫護用舊品跟中國製品履約」，整場質詢公開透明，洪奇昌還要拗什麼？請新潮流大老洪奇昌好好看看留言區質詢過程的影片，該不會連看都看不懂吧！

黃國昌嗆，洪奇昌如果有時間扯民進黨對他發動的可笑政治攻擊，不如先好好向社會道歉，還有把該還給國家的錢全都吐回來。



