資安韌性再升級 嘉市警獲國際級認證
為提供安全可靠的警政資訊服務、強化機關資通訊安全，嘉義市政府警察局積極推動資訊安全管理制度(ISMS)，並於今年通過ISO/IEC 27001：2022國際資安認證。日前由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD)總經理特助鍾睿珍至市警局頒發證書，由局長陳明志代表受證。
市警局指出，「資安即國安」是當前重要國家政策，面對AI時代帶來的各式網路攻擊與駭侵威脅，嘉市警以制度化的風險管理方式，全面落實資安管控標準作業程序，此次完成ISO/IEC 27001：2022轉版認證，不僅符合最新國際標準，更進一步升級安全控制措施，從風險管理、持續營運到災害復原，建立具備偵測、防禦、回應與復原能力的全方位資安韌性體系，確保災害或資安事件發生時，能迅速恢復關鍵資訊服務，維護市民權益。
局長陳明志表示，資安是永續發展的基石。AI帶來創新，也帶來新的威脅挑戰，更需要強韌的防護與即時的應變能力。此次取得國際認證，代表嘉市警擁有更安全更堅實的資安韌性，同時接軌SDGs永續發展目標，未來將在安全可靠的資安基礎上，持續推動警政智慧治理，為市民打造更安全、更智慧、更永續的幸福嘉義市。
更多新聞推薦
其他人也在看
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 9 小時前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 15 小時前
iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 1 天前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 1 天前
小鵬汽車機器人IRON亮相 走台步似真人 小鵬股價趁勢攀新高 中國企業有樣學樣 緊追電動車巨頭特斯拉步伐 馬斯克手握Neuralink 腦機介面深度進階發展｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車品牌小鵬汽車，在11月初，公開亮相全新系列的IRON人形機器人，其中一個具有女性外型的機器人，從後台現身時，因為行走步伐近似真人，被網友質疑，其實是找真人假扮的，小鵬執行長還特別拍攝影片闢謠，證明裡面是貨真價實的機器人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
手機回收量榜單出爐！Apple奪冠 只有它逆勢成長
【記者趙筱文／台北報導】10月正逢iPhone 17系列上市後的完整換機週期，台灣二手機市場瞬間爆量。根據統計，整體回收量比9月大增53%創新高，但回收價格卻是全面下跌，形成「量暴增、價全跌」的極端市場。跌幅最大機型為三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB），單月貶值3,650元，登上本月跌價王。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
全支付爆盜刷潮！官方急澄清「非資料外洩」 金管會要求限期提交報告
（記者石耀宇／綜合報導）電子支付平台「全支付」近日爆發釣魚詐騙事件，多名使用者疑因誤點假冒通知信件而遭盜刷，引 […]引新聞 ・ 1 天前
「台灣花80億」讓蕭美琴赴歐洲演講？造謠男遭逮！｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前到歐洲議會，在IPAC年會演講，為台灣取得外交突破，網路上卻隨即出現，台灣捐助80億歐元換取蕭美琴演講的謠言。IPAC創辦人暨執行長裴倫德接受網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
孫正義曾網路浪潮推上世界首富 才3天網路泡沫就破裂了 最清楚泡沫滋味的他再度出清輝達 投資人該緊張嗎？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 1 天前
馬太鞍溪出現新堰塞湖 下游3鄉鎮持續紅色警戒｜#鏡新聞
鳳凰颱風為花蓮帶來大雨，林保署派出無人機空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖新增一處小堰塞湖，就在溢流口處前300米處，推測是凌晨兩點多土石崩塌造成堵塞，因此下游光復、萬榮及鳳林鄉鎮都列入紅色警戒，民眾也要配合撤離，至於溢淹範圍，以及湖體水量等相關數據，都還在計算中，山區也已經加派人員監控，湖體有變化，會立刻應變通知撤離！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
打詐新戰場2／趨勢科技抓準消費者痛點 變身「防詐達人」
企業熟悉的老字號防毒軟體品牌趨勢科技，過去一年頻頻出現在各種「打詐」場合。原因是去年12月，趨勢推出防詐應用程式「AI防詐達人」，運用AI分析手機通訊與瀏覽行為，即時偵測詐騙、阻擋可疑的來電與簡訊，目前累積超過百萬下載量。產品上線即將滿一年，「AI防詐達人」每月平均阻擋逾1,700萬個可疑連結，累積偵測阻擋約6萬通詐騙來電。趨勢科技也接受本刊專訪，分享從資安病毒防護專家，變身「防詐達人」，究竟看準哪些因應詐騙而生的新藍海？鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
澳洲情報局長：中國駭客滲透 恐重創通訊網
澳洲安全情報局長伯吉斯週三警告，受中國政府指揮的駭客組織正滲透澳洲關鍵基礎設施，若升級為破壞行動，恐重創經濟與民生。他強調這些威脅「並非假設情境」。美國聯邦調查局此前也曾指出，已在至少80國發現中國駭客行動。德國之聲 ・ 1 天前
iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」，支援地震提醒、重大威脅通知與全新警示音
在 Apple 蘋果釋出 iOS 26.1 作業系統更新，讓台灣使用者也能體驗 Apple Intellgence 功能之後，蘋果緊接著釋出 iOS 26.2三嘻行動哇 ・ 1 天前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 1 天前
機器人全面進擊！ 人形機器人登場、機器狗走入生活
【緯來新聞網】全球機器人產業持續升溫，日本軟銀集團（SoftBank Group）於今年10月宣布，緯來新聞網 ・ 1 小時前
不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命
（記者李克明／台北報導）市面上多數穿戴手環僅能被動記錄步數與心率，然而成強科技推出JACFIT最新一代JMat […]引新聞 ・ 18 小時前
PlayStation推出自帶手把充電座27吋螢幕！但兩大缺陷慘被吐嘈
PlayStation 今（12）日舉辦 State of Play 發表會，介紹日本廠商旗下的新作消息，除此之外還特別公開了價格更便宜的日本限定版 PS5，以及一個自帶 DualSense 手把底座的螢幕，但螢幕的規格曝光後卻被不少玩家吐嘈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
傳三星Galaxy S26最終尺寸微調、機身略為增厚，或許是為了換上更大電池容量？
最新傳聞指稱，三星 似乎在最後一刻將準備推出的Galaxy S26標準版機身尺寸進行了微調。先前流傳給配件製造商的尺寸數據已被更新，新設計在長、寬、高上均有微幅增加。Mashdigi ・ 1 天前