資安韌性再升級 嘉市警獲國際級認證

為提供安全可靠的警政資訊服務、強化機關資通訊安全，嘉義市政府警察局積極推動資訊安全管理制度(ISMS)，並於今年通過ISO/IEC 27001：2022國際資安認證。日前由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD)總經理特助鍾睿珍至市警局頒發證書，由局長陳明志代表受證。

市警局指出，「資安即國安」是當前重要國家政策，面對AI時代帶來的各式網路攻擊與駭侵威脅，嘉市警以制度化的風險管理方式，全面落實資安管控標準作業程序，此次完成ISO/IEC 27001：2022轉版認證，不僅符合最新國際標準，更進一步升級安全控制措施，從風險管理、持續營運到災害復原，建立具備偵測、防禦、回應與復原能力的全方位資安韌性體系，確保災害或資安事件發生時，能迅速恢復關鍵資訊服務，維護市民權益。

局長陳明志表示，資安是永續發展的基石。AI帶來創新，也帶來新的威脅挑戰，更需要強韌的防護與即時的應變能力。此次取得國際認證，代表嘉市警擁有更安全更堅實的資安韌性，同時接軌SDGs永續發展目標，未來將在安全可靠的資安基礎上，持續推動警政智慧治理，為市民打造更安全、更智慧、更永續的幸福嘉義市。

