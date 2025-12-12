【資安】免費檢測阿茲海默症的社群廣告？付費拿完整報告？當心不當收費、隱性訂閱風險

近期民眾回報在 Facebook 上看到「阿茲海默症測驗」的廣告，可檢測是否有確診前兆。經查證，類似測驗網站並非名義上的「詐騙網站」，但是涉及「不當收費」、「隱性訂閱」及「廣告不實」等問題，受測者答題完，該網站會要你填寫 Email，並收取約 1 美元的小額費用來換取完整報告，若民眾填寫銀行帳號，看完報告後未即時取消扣款，該網站會把民眾變成自動訂閱，甚至收取隱性訂閱費用，網路論壇已有不少人受害，發文甚至提到即使要求取消訂閱，網站客服也消極應對。提醒民眾，在台灣，進行阿茲海默症或智力測驗應至醫院，尋求專業醫師評估與診斷，而非透過來路不明的網站自我檢測。

免費檢測有無阿茲海默症風險？



原始謠傳版本：



你可能已經錯過了早期警訊。 每 9 位 45 歲以上成年人中，就有 1 位正悄悄出現認知退化。 這個 3 分鐘測試可偵測阿茲海默症最早期的風險信號。 立即查看你的認知分數。 科學依據 私密安全 全球信賴



並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，會進到一個名為「IQ Brain」的網站，回答 20 道題目後，會要你填寫 Email 信箱，該網站會將初步的報告寄給你，但完整內容必須付費解鎖。



當心！這類網站可能會有涉及「不當收費」、「隱性訂閱」、「誤導性廣告」等問題的風險。使用者可能難以取消訂閱，或因規範閱讀不詳，不小心增加了額外的支出。



首先，檢視 Facebook 上發布廣告的粉絲專頁，公司地址顯示在美國紐約第 7 大道；但進一步檢視粉絲專頁資訊透明度，會發現它原本叫做「Jr Gaughan Stephano」，2025 年 11 月 13 日才突然改名為「IQ-Test」，有相當大的差異，且粉專管理員所在地是「越南」。









檢視「IQ-Test」刊登的廣告，會發現該粉專自 12 月 1 日開始，在 Facebook 上刊登超過 20 則不同的廣告，有些是測試 IQ，有些是預防阿茲海默症，且狀態皆顯示「刊登中」。









如果以「IQ Brain」進行關鍵字搜索，可以找到「iqbrain.org」的 Google 評論只有 1 顆星，且幾乎所有留言網友都提到，自己支付約 1 美元的金額觀看報告，後來卻在沒有被告知的情況下，成為訂閱戶，且每個月都被該網站自動扣款，金額從 10 美元到 30 美元不等。



Google 上有關「iqbrain.org」的公司地址是香港何文田亞皆老街富都大廈，不過在該網站的隱私政策頁面，提到網站是由尺刻科技有限公司（CHIKE TECHNOLOGY CO., LIMITED）管理，公司地址是香港大角咀通州街111號雲之端 2011 室。









此外，國外論壇 Reddit、評論網站 Trustpilot 等，只要提到「IQ Brain」，下面都是網友滿滿的負評，所有人都抱怨同一件事情：「被該網站多收費」。雖然在「IQ Brain」官網右下方有退款選項，聲稱填寫 Email 後，將會於 12 小時內處理，但有不少網友仍抱怨自己要求退款，寄信後卻無聲無息。



記者在搜尋過程中，發現網路上充斥許多不明的 IQ 測驗網站，以劣質的問答方式進行檢測，再要求受測者提供 Email，並以同樣小額付費手法，讓受測者成為自動訂閱用戶，例如「iqbrain.co」、「MyIQ.com」、「IQGeniusLab.ai」、「iq-test-international.org」等，皆是透過隱形訂閱陷阱，獲得收益。



提醒民眾，在台灣想進行智力測驗，最好的方式是到醫院，請專業醫師進行評估與診斷，而不是在網路上透過來路不明的網站自我檢測。



類似網路服務糾紛，在歐盟、美國、南韓都已經有相關法規規範，目前台灣尚無明確專門處理的法律，可以參考公視這則專題報導：











結論



總結來說，如果民眾在這類網站上消費，很有可能被多扣額外的費用，甚至很難取消扣款，提醒民眾在網路上填寫個資或銀行帳戶，一定要非常謹慎，避免落入詐騙集團圈套，或是隱形訂閱陷阱。



