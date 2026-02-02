資工男大生「鎖喉壓制」救老夫妻 現身驚見臉留深疤破相 網友淚讚：真英雄

簡姓男大生看到馬姓男子毆打一對老夫妻，見義勇為幫忙，臉部破相。讀者提供

高雄市環保局馬姓清潔隊員，上周五在楠梓惠民捷道動手毆打老夫妻，21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場。簡同學臉部因傷破相，整條法令紋處都是疤痕，他坦言「做好事的代價挺重的」，但下回若再遇到類似情況，他笑說「會先找武器保護自己」，可見那份熱心腸已刻進骨子裡。

馬姓男子對一對六旬夫妻施暴。讀者提供

1月30日午後，一對年過六旬的老夫妻，安穩地走在高雄楠梓惠民捷道上，卻遭到55歲馬姓男子騎乘電動機車逆向撞擊。面對老夫婦欲報警的要求，馬男非但沒有歉意，反而情緒失控，揮拳對著兩位長者狂毆，現場尖叫聲與老先生臉上的血跡，讓路人無不驚駭。

在這危急時刻，就讀於中部某大學資工系三年級的簡姓學生，正巧騎車載著女朋友準備去看醫生，目睹馬男正對著老先生施暴，耳邊傳來的是老夫婦驚慌失措的呼救聲。

馬姓男子竟抓著簡姓男大生頭髮威脅。讀者提供

「我覺得再去幫他擋一下……如果再不上去，我會覺得有點對不起自己，」簡同學事後回憶當時的心境，語氣中帶著一份質樸的熱血。面對暴行，他沒有選擇加速離去，而是迅速展現了超越年齡的冷靜與勇氣。他先請女朋友在旁錄影存證並報警，確保留有證據，隨後便挺身而出，擋在了老夫妻與暴徒之間。

面對簡同學的制止，馬男並未收手，反而將憤怒轉向這位年輕人，脫下安全帽便朝簡同學猛力揮打。雖然體格壯碩的馬男攻勢凌厲，但平時有打排球與健身習慣的簡同學並未退縮，他強忍著疼痛反擊，並成功將馬男撲倒在地，使出鎖喉技巧進行壓制。

男大生壓制馬姓男子。讀者提供

在警察抵達前的這十分鐘裡，簡同學一邊壓制著掙扎的暴徒，一邊安撫受驚的老夫妻。當警方趕抵現場將馬男依現行犯逮捕時，簡同學這才發現，自己的臉部與手部已多處受傷，臉上更留下了一道深深的指甲抓痕與被安全帽擊中的疤痕。

這次見義勇為的行徑，讓簡同學付出了代價。他的臉部因傷破相，整條法令紋處都是疤痕，導致他現在與家人吃飯時，因羞於露出傷口而不敢脫下口罩。高達1萬7千多元的醫藥費雖然預計由保險補助，但他坦言：「做好事的代價是真的挺重的」。

馬姓男子被簡姓男大生壓制，竟躺在地上裝死。讀者提供

然而，社會的溫暖隨之而來，被救的老先生事後親自送上水果禮盒與紅包致謝，雖然簡同學仍想找機會將紅包退還，但那份感謝已點滴在心頭。這段英勇擒人的畫面被PO上網後，吸引了超過9.7萬人按讚，網友紛紛封他為「英雄」，甚至有熱心民眾與律師表示願意承包他的醫藥費與法律服務。

楠梓警分局表示，簡同學不懼危險、共同打擊犯罪的事蹟極具正面意義，將擇期公開表揚。對於這位年輕的資工系學生來說，臉上的疤痕或許暫時難以抹去，但那是他守護弱小、捍衛正義的最美勳章。下次若再遇到類似情況，簡同學雖然笑說會先找武器保護自己，但那份熱心腸，顯然早已刻進了他的骨子裡。

男大生手腕在壓制過程中受傷。讀者提供



