資工頭腦用錯地方？張文大學鑽研「人臉辨識」

張文就讀虎尾科大資工系時的照片。（圖／東森新聞）





北捷攻擊案的兇手張文，小時候想當廚師，高中時期讀的也是餐飲科，不過最後卻考上了雲林虎尾科大的資工系，可以想見他腦袋相當不錯。現在他的研究報告也曝光了，他鑽研的是「人臉辨識系統」，校友都說很遺憾他把才華用錯地方，這個資工頭腦，最後卻運用在一連串縝密的攻擊計畫。

單眼皮戴眼鏡、緊閉雙唇，這是張文就讀虎尾科大資工系時的照片，面相氣質和高中時期相比，明顯陰鬱許多，大學時期的研究報告現在也曝光，附圖就是這張個人照，有網友說，他現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了，還有網友說三白眼，不過也有網友讚嘆，餐飲科考上虎尾資工很厲害，可以想見張文的確很聰明。

廣告 廣告

虎尾科大資工系學生：「他的才華其實蠻不錯的，如果他將他的才華運用在其他東西上，像是軍事，像我們的老師，他是科研院的老師，他是做軍事炸藥的其實也是不錯，只是他（張文）現在將他的才華能力，用在不對的事情上面。」

資工系校友感嘆他走錯路，實際攤開張文的研究報告，立體框內容是課堂上老師人工點名耗費時間，利用人臉辨識功能比對，電腦系統自動判斷出缺席，可以增加效率，張文利用網路上的開源人臉圖像資料庫「WIDERFACE」進行深度研究，這項計畫還曾獲科技部補助4萬8千元。

虎尾科大資工系學生：「我覺得這是個人的問題，畢竟我也不會隨便去砍人。」

張文學習到的資工技術，是否後續運用在犯案過程中，隱匿金流或武器製作，無從得知，但母校虎尾科大回應，他在校就讀期間，不論學業、品行等面向都表現正常，有小學同學受訪透露，以前的張文曾經有個廚師夢，瞇瞇眼有點駝背，對著鏡頭比YA，在同儕間，身形顯得特別壯碩的，是小學時候的的張文，同屆的同學回憶形容張文，很安靜很好相處。

張文國小同校同學：「老實說像他這樣好相處，又沒什麼脾氣的人，很難想像他會變到這種極端分子，他那時候有跟我聊說，他大學想要考高雄的餐飲，就是他以後想要當廚師。」

從夢想當廚師，變拿刀砍人，從寫coding，到縝密的犯案計畫，張文最後都走錯了方向。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／張文在眼前揮刀！ 目擊者「周先生」止步 余家昶救一命

新／揚言要炸小港機場！他稱「張文、鄭捷都我的人」遭拘提

余家昶擋刀亡 軍中學弟：昔談鄭捷案他曾說會出手

