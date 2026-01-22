資恐防制修法 法務部：攻擊國家核心系統屬恐怖活動

（中央社記者劉世怡台北22日電）行政院會今天通過資恐防制法修正草案。法務部表示，為明確定義，修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，攻擊國家基礎建設或核心系統，也屬恐怖活動。

根據法務部新聞稿，這次修法將防制資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散（資武擴）納入規範範圍，並將法律名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，明確定義恐怖活動及資武擴行為，並將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統的行為納入恐怖活動範疇，作為後續犯罪與制裁的法律基礎。

在制度面，修正草案強化資恐及資武擴防制審議會功能，聚焦於制裁名單的指定與除名程序；至於酌留及許可等措施，則交由主管機關依實務需要彈性處理。

草案同時新增金融機構及指定非金融事業或人員的通報義務，要求就受制裁者資產凍結情形進行通報，並就疑似資恐或資武擴交易申報可疑交易，以補強制度漏洞，提升早期偵測及即時攔阻能力。

刑事責任部分，修正資助恐怖活動、恐怖分子或組織及受制裁者的犯罪構成要件，並新增違反聯合國資武擴制裁的貿易罪，以及規避查緝紅旗行為的處罰規定，以強化刑事嚇阻效果。

此外，草案也修正法人及非法人團體的併罰及免責機制，促使其落實法令遵循與內部監督，並調整自首及自白減免刑責的要件，以提升偵查與追訴成效。

法務部表示，面對恐怖活動與資武擴風險升高，且資金流動日趨隱匿與跨境化，現行法制有必要與時俱進。這次修法兼顧人權保障與執法需求，並與國際洗錢防制、打擊資恐及資武擴制度接軌，未來將持續配合立法院審議作業，期盼儘速完成修法，強化國家安全防護。（編輯：蕭博文）1150122