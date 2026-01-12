資拓宏宇拿下24.6億大型標案 營運動能起飛

【記者柯安聰台北報導】資拓宏宇（6614）營運再添關鍵成長動能。公司成功取得勞動部勞工保險局「115年數位服務整體營運環境再造案」，該專案總期程長達約6年，總金額高達新臺幣24.6億元，屬於國內少見的大型、長期公共數位轉型專案，顯示資拓宏宇在政府資訊服務、核心系統整合與大型專案管理能力再獲高度肯定。



在營收表現方面，該公司12月營收為9.56億元，114年營收49.63億元，單月及全年累計營收均較113年同期減少。公司指出，主要是113年同期有大型專案入帳墊高基期所致；若與11月相比，12月營收則呈現成長，主要受惠於政府相關專案於月底完工認列，帶動營收回升。



值得注意的是，儘管營收年減，公司整體專案結構持續優化，獲利能力同步提升，帶動自結獲利表現優於去年同期，顯示公司在專案選擇與成本控管上逐步展現成效。







圖說：資拓宏宇董事長吳麗秀(左)與總經理王芝和合影



依專案規劃內容顯示，該案自115年起正式啟動，首年度即可為資拓宏宇提供營收成長動能，後續將隨專案進度分年認列相關營收，為公司中長期營收提供高度可預期且穩定的挹注來源。法人表示，取得六年期的大型公共工程標案，有助於提升公司整體營收能見度與接案結構穩定性，對營運基本面具正向支撐效果。



勞保局本次推動的「數位服務整體營運環境再造案」，核心在於全面優化既有資訊系統架構，強化系統韌性、資安防護與服務效能，並因應未來高服務量能與跨系統整合需求，打造更具彈性與延展性的數位營運基礎。資拓宏宇憑藉多年深耕政府機關與大型機構核心系統的實務經驗，以及在雲端架構、微服務、資安與營運管理平台的整合能力，成功脫穎而出，成為本案總體規劃與執行的重要承攬廠商。



董事長吳麗秀表示，該案不僅具備長期穩定的營收貢獻，更有助於累積大型公共數位轉型專案的實績與技術能量，未來可望複製相關經驗至其他政府機構及國營事業單位，擴大智慧政府領域市占。隨著政府加速推動數位政府、智慧服務與資訊系統現代化政策，相關長期標案釋出頻率與規模均呈現上升趨勢，對具備系統整合與長期維運能力的系統整合商形成利多。



展望後市，資拓宏宇指出，除持續深化智慧金融、政府資訊服務與企業數位轉型等核心業務外，也將掌握政府新10大建設商機，擴大客戶AI應用、雲端平台與系統現代化相關解決方案，透過大型長期專案與高附加價值服務並進的策略，穩步提升營收規模與營運品質，強化中長期成長動能。（自立電子報2026/1/12）