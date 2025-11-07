資拓宏宇（6614）上市在即 財報獲利年增159.7% 展現強勁成長動能

（記者張芸瑄／綜合報導）對於絕大多數追求成長、效率或希望提升客戶體驗的企業來說，「數位轉型」是永續發展的必經之路。尤其在快速變化的時代，數位轉型能協助企業從競爭中勝出、獲得巨大優勢。但對部分公家機關與私人企業而言，想執行數位轉型，必須要有良好完整的系統指引與協助，方能順暢。

由台灣資通訊領導品牌中華電信與全球物聯網智能系統領導廠商研華投資股份有限公司投資、台灣前五大專案型資通訊服務整合商──「資拓宏宇」，於2025年11月底喜迎掛牌上市，先啟動上市前競價拍賣，為台灣的數位轉型系統整合注入全新力量。

廣告 廣告

圖／今周刊提供

Q3獲利爆發成長 年增159.7％表現亮眼

根據資拓宏宇於11月5日公布的財報數據顯示，2025年1～9月累計營收達新台幣32.48億元，年增率達15.97%；稅後淨利為0.63億元，年增率高達159.7％，投資人關心的每股盈餘（EPS）為0.87元，年增163.6％，其中第三季更是爆發式成長，單季營收13.92億元，季增率29.58％，年增率達58.67％；第三季稅後淨利0.3億元，年增率更衝上443.98％。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，資拓宏宇是少數具備「科技解決方案輸出實力」的本土系統整合商。此次財報表現亮眼，主要受惠於公司在智慧政府、智慧金融、智慧醫療與智慧城市四大領域的數位轉型及需求提升所致，支撐資拓宏宇營運動能向上成長。

四大智慧版圖布局：積極參與AI、雲端數位轉型商機

資拓宏宇聚焦四大智慧業務版圖，並以自主研發的技術深化垂直應用，積極掌握政府與產業的數位革新。

智慧政府領域，資拓宏宇長期承接勞保、國保、戶役政、護照簽證與氣象科技等關鍵民生基礎系統，具備公共工程全生命週期資訊系統建置與維運能力。近期更導入AI RAG技術打造智能知識庫，協助政府單位提升法規查詢與行政效率，是中央行政機關多項重大平台的技術合作夥伴。

廣告 廣告

在智慧金融方面，資拓宏宇在智能分行、報表管理與徵審作業等專業領域，已取得台灣市佔第一，全台35家銀行之涵蓋率超過90%，亦服務國外來台分行等。，是全台多家本國與外商銀行在台據點導入雲地整合與AI知識管理平台。呼應Bank 4.0，資拓宏宇透過專家及工具協作，協助金融客戶進行大型主機瘦身到中台與微服務，且將核心銀行系統遷移至混合雲，因應數位韌性及業務擴充，提升營運效率與客戶體驗。

在智慧醫療領域，資拓宏宇從公共衛生到在宅照護，穩健布局醫療資訊系統能力。資拓宏宇掌握健保第三代醫療費用給付平台、智慧醫院、基層醫療、遠距醫療、長期照護等衛生福利相關的應用系統之規劃、建置及開發能力，其中健康存摺已成為全台下載量最大的健康應用。旗下iSR智慧醫療儀器介接報告系統、iPACS微型化數位醫療影像、iRAS Copilot智能報告排程系統，已成為醫院自動化管理的重要解決方案，並隨人口高齡化需求擴大市場規模。

智慧城市則聚焦智慧交通、防災監控、智慧水情等領域，結合AI影像辨識系統與強化式學習，推出iTMS智慧交通管理系統、iTraView AI影像辨識系統、iSurveillance智慧影像監控系統、淹水預測與防災應變系統等解決方案，協助客戶即時監控並快速反應處理事件。亦成為國內高快速公路、縣市交通管理、鐵道機場營運機構、水利防災等單位建立智慧化資訊整合治理平台之重要夥伴。

AI應用與落地提供一站式解決方案，打造第二條成長曲線

除了四大智慧領域表現傑出，資拓宏宇在專案交付與技術門檻亦有獨到之處。資拓宏宇擁有56%具十年以上年資的技術團隊，在資訊安全、雲端服務、專案管理及軟體開發等專業證照超過2,200張，成員熟悉大型專案規劃、跨系統整合與敏捷開發，具備承作數十億元級長期專案的綜合能力。不論服務公家機關或私人企業，均具備高技術門檻及深度領域知識的產業特性，鞏固資拓宏宇在高信任度市場的領導地位。

運用人工智慧、雲端、大數據、5G智慧物聯、機器人流程自動化及ESG等6大支持數位轉型的技術，推出自有產品，包括智能客服iNana、生成式AI平台iNana RAG、企業整合平台DigiMesh、資拓宏宇診所雲、資拓宏宇永續雲等等。而AI應用已在多處案場落地，主要聚焦於影像辨識與生成式AI。影像辨識AI聚焦智慧交通、鐵道、機場、水利防災、環保等領域，應用於人車物件的辨識；生成式AI則涵蓋智能客服、知識管理、資料分析與文件生成，現已在財政部、交通部、衛福部及縣市政府等多個政府機關落地實行。

資拓宏宇亦深化雲端技術，透過雲地混合和多模態應用，整合語音、影像、文件進行模型訓練，結合AI Agent 的發展方向協助四大智慧領域客戶創造價值，提供一站式解決方案，看好各產業的AI應用蓬勃商機。

吳麗秀表示，隨著資拓宏宇在台灣市場站穩腳步，未來將持續擴張海外市場，目前已協助銀行業前進美、日、澳、新、馬等十個國家，並提供智慧城市解決方案至史瓦帝尼、巴拉圭、菲律賓、瓜地馬拉等國，未來也將持續憑藉在資訊系統上的整合能力與經驗，搭配AI及雲端，在數位轉型的浪潮中，為海內外客戶提供更完整且高效的服務。

更多引新聞報導

菲律賓淪人間煉獄！海鷗颱風狂襲「釀188死」 40萬人倉皇逃命

瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過

