資拓宏宇Q3獲利增 7日啟動競拍

【記者柯安聰台北報導】資拓宏宇（6614）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5254張，競拍底價38.98元，最高投標張數696張，暫定承銷價46元。競拍時間為11月7日至11日，11月13日開標；11月12日至14日辦理公開申購，11月18日抽籤，預計11月24日掛牌。



該公司同時公布Q3財報，今年1~9月營收為32.48億元，年增15.97%、營業毛利4.06億元，年增10.77%，毛利率12.49%，營業利益0.76億元，營業利益率2.34%、稅後淨利6312.5萬元，年增159.7%、EPS 0.87元，年增163.6%。第3季營收為13.92億元，季增29.58%，年增58.67%；成長主因為受惠智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市這四大領域客戶數位轉型需求提升所致。該公司也同步公告10月營收為3.91億元，1~10月營收36.39億元，年增16.46%。







圖：資拓宏宇董事長吳麗秀(左)與總經理王芝和合影



吳麗秀董事長表示，政府近年積極推動AI創新應用與數位韌性建設，推出《2026–2030政府AI發展戰略計畫及智能革新數位領航計畫》，以跨域科技、AI模型應用、大數據分析及資安防護為核心推動方針。資拓宏宇持續厚植生成式AI能量，並以自主開發的iNana RAG權限控管與知識擷取平台為基礎，整合DevSecOps安全開發流程，協助多個政府單位導入AI文件審查、AI智能客服、AI知識庫與AI資料剖析等應用服務。目前在核心業務優化、模型預報、資安治理等項目上已建立深厚成功經驗與客戶信任。



吳麗秀董事長進一步指出，資拓宏宇是少數具備「科技解決方案輸出實力」的本土系統整合商，隨著政府推動產業科技外交、5G專網、國會數位化與智慧城市基礎建設等專案持續展開，公司也同步掌握長期延續的系統整合與維運機會，未來成長動能可期。



在智慧金融領域方面，資拓宏宇則聚焦於金融機構現代化、雲端化與AI化的三大轉型方向。首先，在大型主機現代化部分，公司協助銀行將傳統主機程式語言轉換為中台架構與微服務化設計，提升系統彈性與開發效率；其次，在雲端轉型方面，資拓宏宇協助金融客戶導入混合雲核心系統，強化營運韌性與擴充能力，以符合金管會推動的金融數位治理方向；第三，於AI智慧金融應用層面，資拓宏宇協助客戶以AI技術強化風險控管、壞帳預測與信用評估，並透過AI報表中台整合ESG資料分析，達到節能降碳、提升運算效率與減少紙本使用的永續目標；目前本土銀行中客戶市占高於90%。



整體而言，資拓宏宇透過AI、雲端與資安整合能力，持續鞏固智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市四大成長引擎，同時以自研技術深化垂直領域應用。法人表示，隨著生成式AI、資料治理與雲端轉型趨勢持續推進，客戶相關系統建置與維運需求將長期支撐資拓宏宇營運成長動能。（自立電子報2025/11/5）