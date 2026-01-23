資收車追撞釀悲劇 78歲婦遭夾擊送醫不治

消防人員趕抵現場搶救受傷民眾，78歲婦人夾在兩車間送醫搶救仍不治。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市龜山區23日晚間發生一起重大交通事故，一輛由52歲吳姓男子駕駛的資源回收車，於中興路執行垃圾收運任務時，疑似因身體突感不適昏厥，導致車輛失控追撞停靠路邊的垃圾車，造成正在排隊倒垃圾的民眾遭夾擊，共釀1死6傷。78歲邱姓婦人傷勢嚴重，經送醫搶救後於晚間7時37分宣告不治。

據警方與現場目擊者表示，事發時間約在晚間6時，地點位於龜山區中興路169號。當時垃圾車停於路旁，讓民眾丟棄垃圾，資源回收車則依慣例跟隨其後。未料吳男突然昏厥，腳踩住油門，導致車輛暴衝，直接撞上前方垃圾車，將正在倒垃圾的多名民眾夾在兩車之間。

消防局獲報後緊急派遣人車到場，並啟動大量傷病患應變機制，將傷者分別送往4間醫院救治。事故造成6位民眾受傷（4女2男），另吳姓駕駛亦送醫觀察。邱姓婦人送醫時已呈現OHCA（到院前無生命跡象），最終搶救無效，成為事故唯一死亡者。

桃園市環境管理處指出，該名駕駛出勤前已完成酒測，數值為0，並無異常，也無特殊病史。事故發生後，環管處已派員前往醫院慰問傷者與家屬，並協助後續醫療安排，受影響路線也已由其他車輛接手支援作業。

警方表示，目前將調閱現場監視器與行車紀錄器，進一步釐清事發經過與肇責歸屬。龜山分局也呼籲，近期早晚溫差劇烈，駕駛人如有不適應避免強行駕駛，以確保自身與他人交通安全。

