資料中心完工僅12％ 台電憂爆量

吃電怪獸數量曝光！台電最新全台資料中心申設統計出爐，到11月底止，總申請容量達4758MW（千瓩），同意核給3000MW左右，但其中7成業者逾期沒進入第二階段，實際大型資料中心設置僅總申請量1成2。不過台電不敢鬆懈，不管是舊案重新申請，或是新案投資，未來資料中心用電可能呈級數增長，正提前研擬配套措施。

台電系規處副研院員白一凡表示，資料中心申設以110到112年最多，一直到112年9月，針對桃園以北5MW以上資料中心暫緩核供，才慢慢下降。

據台電統計，到今年11月，我國輸電級（大型）資料中心共有79件，累積申請用電量達4758MW，台電同意40件共3033MW，這裡面逾7成沒有在期限內補提正式申請，逾期作廢。實際送電用戶4戶，加上施工中5戶，核供用電量僅約567MW，等於最後落地建置只有總申請量的12％。

而台電核供40件中，6成8集中在北部，中部2成8，南部最少僅有4％。高密度用電多出現在新北與桃園，包含土城、板橋，以及林口、龜山等地區。

白一凡說明，申請集中在北部，跟業者仍希望地點靠近使用者有關。至於核供後，卻有7成量體沒動工，原因出在國際知名大廠可能想親自來台，以及有土地開發業者先進入市場申設，以爭取國際大廠的青睞（託管）。

不管如何，一座100mw到200MW的大型資料中心，用電量相當於10萬戶民生用電，對電網是巨大壓力。台電說，雖然統計資料中心量體還不是很多，可是未來可能級數爆量，須提早因應。

中正大學電機系教授張文恭建議，可以根據PUE（電力使用效率）多寡給資料中心不同電費，甚至不同的區域給不同的電價，例如中南部比較便宜，引導他們往那一帶去蓋。