資料中心完工延後？甲骨文反駁稱：所有里程碑如期推進

甲骨文公司（Oracle）。（圖／達志／美聯社）

近日有報導指出，甲骨文公司（Oracle）將延後1年置2028年，為其主要客戶之一的OpenAI完成資料中心建設。對此，甲骨文於美東時間12日回應並反駁了這則報導

根據《彭博社》（Bloomberg）12日的報導，延宕主因在於勞動力與材料短缺，消息來源為不具名人士。受此消息影響，甲骨文股價12日收盤下跌超過4%。

對此，1名甲骨文發言人透過電子郵件向《CNBC》表示：「在協議簽署完成後，場址選擇與交付時程均與OpenAI密切協調並共同議定。任何為履行合約承諾所需的場址均未出現延誤，所有里程碑皆仍按計畫推進。」

廣告 廣告

該名發言人並未具體說明何時將為OpenAI啟用雲端運算基礎設施。OpenAI曾在9月表示，已與甲骨文達成1項為期5年、總價值超過3,000億美元的合作關係。

「我們與OpenAI的關係良好，」甲骨文新任命的2位共同執行長之一馬古爾克（Clay Magouyrk）在10月的1場分析師會議上表示。

成立已有48年的甲骨文，過去主要透過資料庫軟體與企業應用程式的銷售成長。如今，其雲端基礎設施業務已貢獻超過1/4的營收，但在超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）中，甲骨文的規模仍小於亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google）。

為了因應預期中的運算容量需求，OpenAI也對其他公司作出承諾。輝達（Nvidia）於9月表示，已與OpenAI簽署意向書，將為這家位於舊金山的人工智慧新創公司部署至少10吉瓦的輝達設備。該計畫的第一階段預計於2026年下半年展開。

輝達與OpenAI在9月的聯合聲明中表示，雙方「期待在未來幾週內敲定這一新階段策略夥伴關係的細節」。然而，迄今尚未發布任何正式公告。輝達在11月的1份文件中指出，「無法保證我們將就OpenAI相關機會簽署具約束力的最終協議。」

長期以來，OpenAI一直仰賴輝達的圖形處理器（GPU）來運作ChatGPT與其他產品，現在也正與博通（Broadcom）合作，評估設計客製化晶片的可能性。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）11日在法說會上，說明了這項於10月宣布的OpenAI合作案時程。博通與OpenAI均表示，雙方已簽署1份條款清單（term sheet）。

「更像是2027年、2028年、2029年，總計10吉瓦，那是我們與OpenAI討論的內容，」陳福陽在博通的財報電話會議中表示，「我稱之為1種協議，1種對於我們未來方向的共識，對象是1位備受尊敬且極具價值的客戶OpenAI。但我們預期2026年的貢獻不會太多。」OpenAI對此拒絕發表評論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

每個月飛日本想定居！網紅曝「4大不適應」：更想待在台灣