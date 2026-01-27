資料中心暴增AI狂吃電 美國商會點名電力三要素：可靠度、韌性、可預期轉型路徑

台灣美國商會觀察，從資料中心到AI應用，企業開始把電力穩定度列為投資評估的必要條件。圖／台電

過去，能源對不少企業來說，比較像是一道「不定時炸彈」。這幾年更因政策、供需、價格都充滿變數，企業自然不太把能源當成穩定經營的一部分來看。

台灣美國商會指出，能源之所以會一再被拿出來討論，不是因為大家突然想談，而是因為企業已經被迫正視現實。根據去年的調查結果，能源已經成為全球企業共同面對的關鍵議題，背後最大的推力，就是資料中心與AI快速發展，讓用電需求出現跳躍式成長。

對美國商會許多會員企業來說，能源不再只是成本問題，而是會直接影響營運布局。有些風險，已經因為能源條件不同，而被轉移、重新評估，甚至直接改變投資決策。

這也是為什麼，美國商會一再強調，企業必須和能源供應商保持長期、持續的對話。因為企業真正需要的，不只是眼前「夠不夠用」，而是三個關鍵條件：可靠度、韌性，以及清楚可預期的轉型路徑。只要這三件事講得清楚，企業就敢做長期規劃，也更願意把投資留下來。

為了讓討論更具體，美國商會也在官網上提供一個互動式的「能源計算器」，讓外界可以試算未來幾年用電需求與供給之間可能出現的落差。這不是預言，而是幫企業、政策制定者提前看到壓力點在哪裡？



