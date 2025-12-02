資本加速就業停滯 小摩驚喊「沒見過」：一場異變正在發生





摩根大通在其最新的2026年經濟展望中發出警告：儘管AI相關資本支出持續激增，但美國經濟正發生一場極度反常的「脫鉤」現象，一些奇怪的事情正在發生。

根據《BUSINESS INSIDER》報導，摩根大通表示，2025年企業資本支出的狂熱增長仍在持續，主要來自AI超大規模資料中心運營商基礎設施建設。然而，這種投資狂潮正在與勞動市場產生「脫鉤效應」。傳統上，企業擴張和資本支出會伴隨著用工需求的上升，兩者應呈正相關。但小摩的數據卻顯示，當前大規模的科技資本支出，特別是針對AI領域的投入，對提振整體勞動市場的效率幾近失效，這導致招聘與支出開始脫鉤。

儘管部分商業領袖仍樂觀地認為，AI最終會創造新的就業機會，但摩根大通的分析對這種說法提出了質疑，因為大規模投資尚未對當前的勞動市場動態產生顯著的正面影響。

摩根大通進一步指出，勞動市場的放緩速度已達到歷史上的危險水平，發出了強烈的衰退信號。根據該行數據，已開發市場的招聘年增率，已降至2025年第三季度年增0.4%。摩根大通強調，排除新冠疫情封鎖期間，這是自全球金融危機後復甦初期以來最慢的招聘速度，通常被視為經濟衰退的警示信號。更令人擔憂的是，美國的就業增速已下滑至年化0.6%。該行歷史分析表明，在以往，每當就業增速成長率降至如此低的水平時，經濟衰退便隨之而來，無一倖免。

小摩分析師坦言，在就業成長停滯的情況下加速資本支出，這種極為罕見的矛盾現象，在過去60年的美國經濟擴張中從未出現過，這使得他們在進行全年展望時難以估算，仍不得不下調基準預測，因為就業成長的墜落「最終一定會導向衰退」。

