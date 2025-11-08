資本市場服務團攜手富邦證券 助力企業成功邁向資本市場

櫃買上櫃審查部經理曾文正（左二）、證交所上市一部經理陳怡成（右二）、富邦證券總經理郭永宜（左一）及富邦投顧董事長陳奕光合影。

▲櫃買上櫃審查部經理曾文正（左二）、證交所上市一部經理陳怡成（右二）、富邦證券總經理郭永宜（左一）及富邦投顧董事長陳奕光合影。

櫃買中心、臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團日前攜手富邦證券舉辦「114年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益。

櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞時表示，櫃買中心係具備股債雙引擎發展的交易所，在股票市場部分，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊的多層次資本市場，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求，不僅如此，股票的成交值週轉率常年在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34，均表現相當亮眼；在債券市場部分，債券月成交值在WFE的排名亦是名列前茅。

曾文正經理進一步指出，截至114年10月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達860家，興櫃公司也已達358家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司的平均市值約81億元，其中129家公司市值突破100億元，並有9家企業市值超過1,000億元的大型企業，掛牌族群橫跨大中小型企業，且掛牌公司產業類別多元，近年來，AI、數位雲端、資安等輕資產及關鍵技術領域的公司也逐漸群聚在櫃買市場掛牌，形成特色產業聚落。

證交所上市一部陳怡成經理致詞時表示，為打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同成立「資本市場服務團」，透過整合多元板塊資源，服務大中小微不同規模企業，積極推動國家政策重點產業在臺掛牌。此外，「臺灣創新板」是證交所打造亞洲創新企業聚落之重要政策，證交所近期將再度鬆綁創新板上市法規，包含創新板採行一般板交易制度，開放創新板股票得為當沖標的；輔以符合條件者縮短集保、承銷商保薦及會計師內部控制專案審查報告期間，減輕創新板公司保薦及內控專審成本負擔。證交所致力於推動更友善彈性的創新板上市制度，為臺灣創造新經濟發展動能。

富邦綜合證券總經理郭永宜則指出，由證券交易所與櫃買中心共同成立的「資本市場服務團」，整合兩大市場的專業輔導資源，提供從制度諮詢、掛牌規劃到永續治理的一站式服務，深受企業肯定，成為資本市場升級的重要推手。富邦證券長期以來自許為「企業與資本市場之間最堅實的橋樑」，結合專業團隊與完整資源體系，協助更多優質企業善用資本市場的力量，拓展事業版圖、實現永續發展。未來，富邦證券將持續與證券交易所、櫃買中心攜手合作，推動更多優質企業進軍資本市場，活絡台灣投資環境，為企業成長、投資人獲利與市場發展共創三贏的局面。

本次座談會邀集近20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含數位雲端、資訊服務、生技醫療、半導體等，會後與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈迴響。