資本缺口＋配息壓力！玉山金併三商壽 用短空換長多

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）的消息，雖然正式程序仍待主管機關核准，但這起交易已成為金融市場的焦點，對玉山金而言，這次併購除了是業務版圖的延伸，也是結構性轉型的機會。

玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信補齊資產管理業務，如今進一步跨足壽險業，若順利完成整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系，資產規模也有機會突破5兆元，這是向大型金控再更邁進的關鍵一步，只是也意味必須承擔新的財務挑戰。

第一個挑戰，是資本壓力，三商壽的體質長期不佳，資本適足率（RBC）多季低於監理標準，而隨著壽險業將接軌新制度 TW-ICS，未來監理要求將更嚴格，現階段看來，三商壽未來數年仍需持續補資本，換言之，玉山金買下的是一間需要長期調養、投入資金的事業。

第二個挑戰，是獲利稀釋，若以傳出的換股方式進行，玉山金需發行更多自家股份，也因此短期獲利將被稀釋，畢竟同樣的獲利，未來要分給更多股份，每股盈餘（EPS）勢必下降，這也是股價反應偏保守的主因，市場往往對EPS變動特別敏感。

第三個挑戰，就是配息能力，玉山金控一直以穩定的配息聞名，吸引了大量存股族，但併購後若需長期支援三商壽補資本，現金股利短期內，可能不容易維持過去水準，甚至可能以股票股利取代，又導致股本膨脹、EPS再被進一步稀釋，對長期持有者而言，這也是最直接的影響。

文章出處：《Money錢》2025年12月號

