資本額僅10萬 鴻璋茶業標到海軍資安案

國防部軍購案再爆疑雲，國民黨立委王鴻薇、羅智強15日開記者會指稱，海軍司令部民國111年伺服器標案及維護案，內容涉及資安與國安業務範疇，得標者竟是高雄的鴻璋茶業公司，資本額僅10萬元，而該公司也曾在立法院、法務部標案因資格造假、履約能力不足引發質疑，廠商還為此告上立法院長韓國瑜，最後均以敗訴收場，顯示業者爭議不小。國防部對鴻璋茶業案昨無回應。

王鴻薇說，鴻璋茶業前負責人黃鴻鈞至少涉及3起偽造廠商資格投標，且有被告判刑紀錄，但非但未被納入公共採購黑名單，今年又標到國防部伺服器採購及維護案。該公司近10年平均每年得標政府採購案金額約1000萬元，至少涉及9件國防部相關標案，不可思議。

王鴻薇並說，該公司在立法院標案也有偽造資格爭議，韓國瑜去年任立法院長後，查出鴻璋茶業涉偽造資格，立院因此拒絕給付合約金，未料鴻璋茶業與黃鴻鈞竟反告韓國瑜，最終敗訴收場。

據悉，鴻璋茶業111年得標立法院資訊處主辦的網路維護採購案，依照合約應派遣專業駐點人員，不過該駐點人員提出的證書有問題，立法院認定人員不符資格，而且網路有問題，還得立院自行處理，立院因此決定不給付合約金79萬9999元，鴻璋茶業竟對韓國瑜提告。台北地方法院審理後，駁回原告訴及假執行之聲請並命鴻璋負擔訴訟費用。

王鴻薇說，鴻璋茶業類似偽造資格爭議還牽涉國立台南藝術大學、法務部等機關，甚至遭法務部提告詐欺並判刑確定，與台南藝術大學的官司也敗訴，如今卻還能得標，政府採購出現重大漏洞。

她進一步查出，同一地址、由黃鴻鈞擔任負責人的鈞威科技、鈞立科技公司過去亦曾取得國防相關標案，包括107年度海軍左營後勤支援指揮部公開招標的「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」，痛批等同把國防安全當成玩笑，再對照近期「裝修公司承作炸藥、鞋商承作子彈」等爭議案例，已動搖外界對國防採購專業性與國安控管的信任。

據花蓮地院判決書，黃鴻鈞在107年以偽造甲級電器承裝業執照，參與法務部行政執行署花蓮分「網管型網路交換器採購案」標案，花蓮分署發現後即撤銷決標，黃男未得逞，並被判處徒刑4月，緩刑2年，須支付公庫6萬元。藍委羅智強質疑，國防部應徹查並暫停爭議標案，釐清背後人員與制度漏洞，「否則案子背後的人，恐將成為最大的國安隱憂。」