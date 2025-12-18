「資本額10萬」茶行老闆娘拿下國防標案自爆是人頭 謝龍介爆玄機

高雄鴻璋茶業公司資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部等機關16件共逾1800萬元的資訊設備標案。藍委徐巧芯也引述指老闆娘林怡君在社群軟體稱「我是人頭」。國民黨立委謝龍介認為，為什麼都是找這種資本額10萬、20萬的，因為找的正常公司，不願意搞這個，所以只能去找這些有的沒有的小公司。

謝龍介17日在中視《新庶民大頭家》節目中表示，這個是做茶葉的，人家說文章、風水、茶，盡識的沒幾個。茶可說是萬底深坑，學問很深的，所以做茶的來做這個剛好而已。

廣告 廣告

謝龍介接著表示，這個資本額僅10萬，他30、 40年前随便搞一個公司，資本額最起碼都要500、600萬以上。30幾年前，當時他做小工廠，也是準備要進入「軍火業」，結果內政部來取締，他是做玩具槍的，後來就說那個槍頭沒有塗紅色的，就取締他。如果早知道軍火這麼容易做，他資本額也不必那麼多。

謝龍介質疑指出，像這種授權，包括火藥的專利，哪有這麼容易，這是掌控在原本我們所謂軍購的整個大架構裡，當他要把這個專利授權給誰，誰就得標。

謝龍介更點出，他們還舉和成為例，和成也是做馬桶的；但和成的資本額是30億。還有為什麼都是找這種資本額10萬、20萬的，因為找的正常公司，人家不願意搞這個，所以只能去搞這些有的沒有的小公司。

【看原文連結】