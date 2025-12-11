資本額1900萬承接5.9億炸藥案 吳宗憲要求政風調查人謀不臧

國民黨立委吳宗憲11日在臉書發文指出國防部一筆5.9億元的RDX炸藥採購案,得標廠商竟是資本額僅1900萬元的「室內裝修公司」,質疑國防部刻意不設門檻「量身打造」讓特定廠商得標,要求啟動稽核與政風調查。

吳宗憲指出,依據巨額採購認定標準,財物採購超過1億元就屬「巨額」,本案高達5.9億元,廠商應具備財力門檻(實收資本額不低於標案預算1/10)及實績門檻(過去需有製造或進口炸藥的交易經驗,至少要有不低於標案預算2/5的實績)。然而得標廠商資本額僅1900萬元,根本不符合採購規範。

他痛批,國防部面對質疑只會跳針說廠商有「國際貿易業」營業登記就符合資格,「這是在欺騙全國民眾、掏空我們的荷包!」吳宗憲強調,營業登記不等於真有交易能力,民眾買車、裝潢都會先看對方有無能力交貨、交易實績、穩定供應商,何況這是軍用高風險物資,採購標準只會比民間更高。

吳宗憲質疑,這筆5.9億軍購案只有一家廠商投標,且該廠商半年前才剛改登記就得標,「這在實務上就是標準的圍標或綁標訊號」。他更提醒,若廠商過去連台南市10萬元小工程都有「借牌」紀錄,國防部憑什麼相信在5.9億軍火案會老實履約?

吳宗憲要求國防部公開資格標審查細節、廠商履約能力與財力證明、進出口實績與供應鏈證明,並啟動工程會稽核及政風調查。他警告:「如果買來的是劣質炸藥或廠商拿錢落跑,犧牲的是前線官兵生命安全!」

吳宗憲強調,身為監督預算的民意代表,絕不能閉眼放行淪為橡皮圖章,「我們支持國防自主,但絕不接受國防部把納稅人血汗錢送進空殼公司口袋。」 《吳宗憲臉書全文》

