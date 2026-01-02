資本額20萬獲跨年3500萬標案? 野聲音娛樂:老闆是張惠妹

生活中心／綜合報導

2026台東跨年演唱會，集結張惠妹、A-Lin、戴愛玲等重量級歌手開唱，現場湧入超過10萬人，線上最高破28萬人觀看，被封為全台最強！不過事後有網友發現，拿下3500萬標案的製作公司"野聲音娛樂"，資本額卻只有20萬元，遭質疑不合常理？經查證，官方IG簡介寫下，我們是張惠妹的公司，阿妹經紀人陳鎮川也證實，就是她的公司。

歌手張惠妹：「三天三夜的三更半夜，跳舞不要停歇，三天三夜的三更半夜，飄浮只靠音樂。」2026跨年煙火釋放完，天后張惠妹，獨挑大樑，唱了整整一個半小時、13首歌，把台東市海濱公園，變成個人演唱會，氣氛嗨到爆！歌手A-Lin vs. 張惠妹：「再處心積慮，終究事不關己，哪來的勇氣，我就是不灰心。」集結A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等，超過十組重量級卡司。阿妹擔任跨年晚會總導演，不只活動卡司由她親自邀約規劃，只在線上直播、不插廣告，從節目節奏到舞台氛圍，全面掌控，讓整場演出零冷場，被網友封為是全台最強！

資本額20萬獲跨年3500萬標案？ 阿妹經紀人陳鎮川「這樣說」

台東縣長饒慶鈴。（圖／民視新聞）

台東縣長饒慶鈴：「總共有將近10萬人群眾，跟我們一起告別2025，迎接2026，在這樣子一個這麼大，這麼多的人數，其實也是台東縣政府有史以來，最多的跨年晚會人數。」連縣長饒慶鈴都大讚，跨年晚會超成功，畢竟縣府這回也投促了3000多萬的預算，不過卻有網友們發現，得標的公司，是一家資本額僅20萬的"野聲音娛樂"，讓外界好奇它到底是誰？遭外界質疑，難不成這間公司有特權，一查才發現官方IG簡介寫下，"我們的老闆是aMEI張惠妹"，公司負責人則是阿妹的親姪女張晴。阿妹經紀人陳鎮川也證實，就是她的公司。

張惠妹身兼台東跨年晚會總導演。（圖／臺東縣政府、野聲音娛樂提供）

歌手張惠妹：「連綿的青山百里長呀，巍巍聳起像屏障，呀喂。」網友幫忙緩頰，表示"已經完成標案交貨，貨表演成功"，"製作團隊都是阿妹的，難怪音響和收音都這麼好"，"錢這樣花就對了"。由阿妹自導自演的跨年晚會，宛如一場大型音樂豐年祭，讓國人大飽眼福。









