資歷加總98年！林美秀聯手馬念先、旺福組團 團名曝光超應景

林美秀攜手馬念先、旺福組成限定團體「福馬林」。（圖／馬念先工作室 提供）





為了迎接馬年到來，林美秀、馬念先、旺福，宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於 3月29日青年節當天，在Legacy舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會！

談到團名的由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這三個字湊在一起簡直是天意。她更直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「FullMoney」，適逢年節開春可說十分應景。

事實上三人會湊在一起組團，源自於彼此在音樂上結下的「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，沒想到當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

「福馬林」將於3月29日青年節當天舉辦演唱會。（圖／馬念先工作室提供）

值得一提的是，這組看似天馬行空的組合，背後其實有著驚人的實力支撐。計算三組藝人的演藝資歷：林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，三方加起來的資歷高達98年。林美秀豪爽表示，這個數字一聽就會「發」，這是一場累積了近百年的能量釋放。

對於這次合作，旺福認為是「歡樂的大總和」，光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。而馬念先則是團體中的「理性擔當」，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」旺福則被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」

跳俱佳的林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，責任感上身的她因為希望團員們一同跟上練舞進度，還熱心地幫大家借了一個練舞教室一起練舞；對於三人認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，她透露當年因為《金罵謀尢》這首歌開啟了自己在演戲、主持之外的歌唱的契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，加上林美秀無敵的舞台魅力，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要 IN 啊！」演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。提及演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾，林美秀打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」



