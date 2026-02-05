資歷加總98年！林美秀驚爆團名「福馬林」內幕 英文名「Full Money」超發財

福馬林成員資歷加起來38年，左起：旺福推機、馬念先、旺福女主唱mami、旺福鼓手肚皮、林美秀、旺福主唱姚小民。馬念先工作室提供

國民天后林美秀、都會才子馬念先與搖滾天團旺福，今驚喜宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並定於3月29日青年節當天，在Legacy舉辦「福馬林金年節」演唱會。

這組看似天馬行空的組合，團名背後藏滿諧音梗，結合了旺「福」、馬念先的「馬」以及「林」美秀的姓氏。林美秀笑稱：「誰會想叫自己福馬林？但這三個字湊在一起簡直是天意！」英文團名諧音「Full Money」更是開春討吉利，預告要讓歌迷馬年財源滾滾。

三人的緣分可回溯至多年前，馬念先曾為林美秀打造爆紅神曲〈金罵沒ㄤ〉，而旺福小民也曾與馬念先合作〈粗線條〉，當時合唱對象正是林美秀。這段跨越多年的「隱形成團」經歷，讓馬念先感嘆：「繞了一大圈才正式原地出道，絕對是老天爺安排好的劇本。」

計算三方演藝資歷，林美秀入行38年、馬念先32年、旺福28年，合計高達98年的深厚底蘊，美秀姐豪爽直言：「這個數字一聽就會發！」

福馬林將於青年節開唱。馬念先工作室提供

林美秀升格總監親盯練舞 預告「福馬林」讓台下嗨到燒聲

在團隊分工上，林美秀被推舉為「舞蹈與舞台劇總監」，責任感十足的她不僅親自借教室盯團員進度，更掛保證演出將端出誠意十足的菜色。

對於這組「高齡」限定團，林美秀信心滿滿，直言旺福的音樂曲風與她個性契合，加上馬念先的才華，這場演出會努力在荒謬與現實間抓到平衡，絕對讓買票進場的觀眾驚喜連連，甚至嗨到燒聲。

理性與天馬行空的碰撞 旺福練團加戲嚇壞音樂總監

有趣的是，馬念先在團內擔任「理性擔當」，時常提醒團員不要玩過頭，深怕脫口秀橋段會讓觀眾想退票。反觀被公認為「天馬行空派」的旺福，練團時總是不斷增加難度，讓音樂總監完全不敢分心。

這場名為「金年節」的盛事，意指「今年節」的諧音，福馬林團員們期許音樂能成為最強防腐劑，帶領觀眾在Legacy找回最純粹的快樂，更熱情邀請各大公司福委會前來「打包」這場高CP值的演出。

活動名稱： 福馬林「金年節」

演出時間： 2026年 3 月 29 日（青年節）16:00開唱

演出地點： Legacy Taipei

演出陣容： 林美秀、馬念先、旺福

門票開賣： iNDIEVOX 2026/2/6號中午12點準時開賣



