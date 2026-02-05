資歷加起來98年 林美秀、馬念先、旺福組「福馬林」3/29開唱

記者林政平報導／林美秀、馬念先與旺福正式宣布組成馬年限定團體「福馬林（FullMoney）」，並將於 3 月 29 日在 Legacy 舉辦【福馬林 金年節】馬年限定演唱會。談起團名由來，林美秀笑說，一開始其實有點猶豫：「誰會想叫自己『福馬林』？」但轉念一想，成員剛好集結了旺「福」、馬念先與自己的姓氏「林」，三個字湊在一起彷彿天意，她也直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名更以諧音梗取為「FullMoney」，搭上年節開春的喜氣，讓這個限定組合格外應景。

這組看似玩心十足的組合，其實底子相當扎實。細算三方的演藝資歷，林美秀入行 38 年、馬念先 32 年、旺福成軍 28 年，加起來高達 98 年。林美秀豪爽表示，這個數字一聽就很「發」，是一場累積近百年能量的集中釋放。

談到合作心情，旺福形容這次組團是「歡樂的大總和」，光是想到大家聚在一起開會，就忍不住嘴角上揚。馬念先則自認是團內的「理性擔當」，練團與開會時不忘提醒大家：「天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」至於旺福，則被公認是「天馬行空派」的音樂擔當，馬念先笑說：「他們每次練團都一直加難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又變成另外一題。」

唱跳俱佳的林美秀，則被推派擔任「舞蹈與舞台劇總監」。責任感一上身，她為了讓大家跟上練舞進度，還特地借了練舞教室，邀團員一起練舞。對於三人認識多年、首次正式合作，林美秀信心滿滿，她也回憶，當年因為〈金罵謀尢〉這首歌，開啟了自己在演戲與主持之外的歌唱之路，而旺福的音樂風格本就與她的個性十分契合，「這個組合可以唱、可以跳，當然要 IN 啊！」

至於演出內容，團隊也努力在荒謬與現實之間取得平衡，確保音樂性依舊專業動聽。談到演唱會會端出什麼樣的「菜色」獻給觀眾，林美秀拍胸脯保證：「每個人都會在各自的 part 合體演出，絕對讓大家驚喜連連，只怕嗨到燒聲！」

