資歷合計高達98年超防腐 林美秀、馬念先、旺福組馬年限定團「福馬林」

福馬林成員排排站，光看這場面就好笑。左起：旺福推機、馬念先、旺福女主唱mami、旺福鼓手肚皮、林美秀、旺福主唱姚小民。（馬念先工作室提供）

當國民天后遇上都會才子，再加上最快樂的搖滾天團，為迎接馬年到來，演藝圈三組指標性人物林美秀、馬念先、旺福*，正式宣布組成馬年限定團體 「福馬林（FullMoney）」，並將於3月29日青年節登上 Legacy 舉辦「福馬林金年節」馬年限定演唱會。

中文名稱集結旺「福」、馬念先與林美秀的姓氏「林」，自然湊成「福馬林」，自帶「馬」字，年味滿滿；英文團名則以諧音梗取為 「FullMoney」，象徵新年開春財氣滿滿，讓「福馬林」成為馬年樂壇最應景、也最有福氣的限定組合。

談到團名由來，林美秀笑說，一開始其實也曾遲疑：「誰會想叫自己『福馬林』？」但細想三人姓名巧合，立刻覺得一切理所當然，「既然叫福馬林，那在台上做任何安排都很合理！」

三人能夠合體成團，並非偶然，而是多年來在音樂與影視圈累積的深厚「福緣」。馬念先與林美秀因拍戲相識，而讓林美秀在歌壇廣為人知的廣告神曲〈金罵沒尪〉，正是出自馬念先之手；旺福主唱小民也曾與馬念先合作林育群〈粗線條〉，巧的是，當年合唱的對象正是林美秀。馬念先笑說：「原來我們早就在『隱形成團』了，兜了一大圈才正式出道，這次組團根本是老天爺安排好的劇本。」

福馬林的海報充滿歡樂，要你暴富也爆笑。（馬念先工作室提供）

別看組合名稱玩味十足，實力卻不容小覷。林美秀出道38年、馬念先32年、旺福成軍28年，三方演藝資歷合計高達98年。林美秀豪氣表示：「這數字一聽就會發！」形容這是一場累積近百年的能量正式釋放。

在團內分工上，旺福被公認為「天馬行空派」的音樂擔當，馬念先則擔任「理性煞車」，練團與會議時不忘提醒大家：「天馬行空很好，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不然觀眾會想退票。」他也笑說，旺福每次練團都不斷加碼難度，讓一旁的音樂總監完全不敢分心。

唱跳俱佳的林美秀，則升格為「舞蹈與舞台劇總監」，甚至親自借來練舞教室盯場練舞，掛保證「福馬林」唱跳火力全開，「一定要讓台下嗨到燒聲！」團員笑稱，除了邀請歌迷一起大合唱，也歡迎各大公司福委先來感受，「如果需要一場娛樂性與音樂性兼具的演出，這組合，直接打包帶走。」

