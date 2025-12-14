資深主播葉樹姍走路重摔 「玉鐲斷3截」人沒事

〔記者林南谷／台北報導〕資深新聞主播葉樹姍上週五在台北市繁華的忠孝東路仆街，當下雙膝跪倒同時雙手著地，她驚嚇之餘立刻爬了起來，回想當時景象，她說：「可能有行人也想過來扶我吧？但我真的動作迅速3秒內起身，因為實在太丟臉了。」

葉樹姍昨(13)日在臉書發文提及此事，透露手上的玉鐲斷成三截，認為這是警惕，她說：「經常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心，小心，再小心。」沒想到自己還是仆街了。

當時葉樹姍仆街雙膝跪倒，起身後發現自己膝蓋、手掌破皮，仍鎮定優雅地走向原本要去上體適能的教室，這才發現左手腕上手鐲斷了，衣袖裏只剩下兩截，另外一段已不知去向，「老師、同學們一面幫我處理傷口，一面紛紛安慰我：玉鐲幫忙擋災，否則說不定摔得更嚴重！」

葉樹姍說，自己雖然也覺得慶幸，但不免心中淌血：「這玉鐲是當初我買給葉媽媽的禮物，也是思念母親時的觸感與記憶連結，全身酸痛地走回家。」路上經過朋友的店，她決定歇歇腳壓壓驚，朋友一聽說玉鐲少了一截，立刻決定騎著腳踏車到「案發現場」協尋，赫然發現失蹤的那一截玉鐲，正靜靜地躺在輪胎旁。」她說，也許冥冥中媽媽也有幫忙。

