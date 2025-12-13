資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶

前主播葉樹姍日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒，手上的玉鐲斷成3截。（翻攝自臉書粉絲專頁葉樹姍 Fan Club）

66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。

葉樹姍回憶，跌倒後她自行起身前往體適能上課地點，直到進入教室才發現衣袖中只剩下2截玉鐲，另一截不知去向，朋友聽聞後重返跌倒地點，順利找回遺失的碎片。老師與同學在協助處理傷口時，也安慰她「玉鐲幫忙擋災」，讓她慶幸重摔之下僅受輕傷。

廣告 廣告

不過，葉樹姍也坦言，該玉鐲是過去送給母親的禮物，承載著對母親的思念與回憶，即使平安無事，仍對玉鐲斷裂感到心疼。

據《三立新聞網》報導，玉鐲斷裂該如何處理，命理專家楊登嵙指出，玉石自古以來被認為具有辟邪、擋煞的說法，若因意外碎裂，常被視為替主人消災。他建議，若玉鐲仍可修復，可透過黃金鑲嵌修補、銜接，或打磨成墜飾、手鍊繼續配戴，但曾幫忙擋煞的玉石，保護力可能減弱；此外，若破損嚴重無法修復，也不宜直接丟棄，可放入紅包袋後，帶至寺廟金爐焚化，以表達對玉石的感謝之意。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

才剛高興慶祝反年改修法 李來希曬自摔躺病床照直呼「無奈啊！」

「被舞蹈老師拿菸燙腿測耐力！」29歲前芭蕾舞者擊敗泰勒絲 登全球最年輕白手起家女億萬富豪

兒童歌仔戲藝術卡車鄉村巡演圓滿落幕 走遍6縣市、近萬名觀眾共賞歌仔戲文化