資深主播陳雅琳親訪陳亭妃 首曝「這事」感謝蔡英文：解放枷鎖





[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨2026年台南市長初選在即，台南市長擬參選人、立法委員陳亭妃近期接連在10月、12月《鋒燦傳媒》公布的「2026年台南市長初選民調」中獨占鰲頭，《鋒燦傳媒》節目「大亨小傳」特別邀請「超大咖資深主播」陳雅琳擔任主持人，獨家專訪這位民調常勝軍。兩位老交情的政、媒雙姝大談女性話題，對於愛美話題，陳亭妃不假思索地感謝前總統蔡英文給自己的穿搭啟發。

陳亭妃接受《鋒燦傳媒》節目「大亨小專」邀約專訪，由資深媒體人陳雅琳親自持主持棒，大談女性話題。（圖／記者蔡林攝）

2026年縣市長選舉台南市提前白熱化，除了國民黨籍立法委員謝龍介蓄勢待發外，民進黨內陳亭妃與立法委員林俊憲之間的「憲妃之爭」更是備受矚目。不過就在民進黨縣市長初選不到一個月，陳亭妃難得接受《鋒燦傳媒》節目「大亨小傳」專訪，在近日紛紛擾擾的政治議題外，與早期從政就熟識的陳雅琳暢談許多非政治的軟性女性議題，其中不僅包含陳亭妃的感情狀況、愛情觀，甚至還談及「愛不愛美」、「是否想改善長年招牌燒聲」等陳亭妃私下的一面。

西裝外套內搭一件素色T-shirt是蔡英文的招牌穿搭，也讓陳亭妃的穿衣美學獲得「枷鎖解放」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

本集「大亨小傳」因應陳亭妃在參選宣傳片中強調「用女性韌性堅持走自己的路」，試圖從不同面向瞭解陳亭妃「更多女性的一面」。為此，陳雅琳在節目中翻出陳亭妃過去瘦身有成及初次走秀等「時尚美」的一面，直球詢問陳亭妃是否也有愛美的一面。未料，陳亭妃直接搬出蔡英文「神救援」，強調蔡英文「一個總統可以西裝搭配白T-shirt這麼簡便」、「總統可以為什麼我們不行」，來感謝蔡英文的穿搭風格實則讓自己的對於「美」的刻板印象「枷鎖都解放了」。

不僅如此，陳亭妃還爆料，由於「不怎麼愛美的自己」就喜歡百搭的素白T-shirt，無論搭配西裝外套或選服背心都可以，因此經常到無印良品、Uniqlo等連鎖服飾店「大量一次採購」來備用，曾經就讓店員一度懷疑陳亭妃是要大量購買「轉賣」，不得不無奈解釋「真的是我自己要穿的」，最終連連鎖服飾店的店員都認得陳亭妃，還會在陳亭妃跑行程、拜票時告訴親朋好友「就是那個人每次都跟我買衣服」，儼然成為一種另類且溫馨的形象宣傳。

不過似乎也看不下去陳亭妃如此「不愛美」，陳雅琳聽完了陳亭妃的穿搭風格後也不忍主動幫忙緩頰「非常需要節省更多的時間來服務市民就對了」。在這場專訪中，陳雅琳深度呈現了「夜深人靜的陳亭妃」、「私下日常的陳亭妃」等一般難得一見的面向，同時也以自己同樣身為「台南女兒」的視角替在地民眾提問了許多人好奇的「黨內八卦」，精彩內容不可錯過。

