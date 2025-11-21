資深副總帶機密投靠英特爾台積電不吭聲？ 專家：不能說的秘密

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶2奈米製程轉投英特爾一事，引發產業界廣泛關注。科技顧問陳子昂表示，台積電至今未對羅唯仁提出任何法律行動，背後可能隱藏台美之間的默契，這是「不能說的秘密」。

台積電。（圖／報系資料照）

陳子昂在節目《財經一路發》中分析指出，不只台積電連經濟部都沒有對羅唯仁事件提出任何評論或是法律行動，這或許跟台積電背後算盤有關。他提到，如果台積電繼續維持市場主導地位，歐盟已準備控告其違反反托拉斯法。

陳子昂接著提到，站在台積電角度思考，在協助三星或是英特爾之間，必然選擇英特爾，主因是有美國總統川普這個變數存在。他分析，「我認為這是一個不能說的秘密，也是雙方的默契。」

關於羅唯仁可能成為英特爾良率突破的關鍵，陳子昂進一步說明，川普持有英特爾投資，長期希望英特爾能夠重新崛起。他指出，羅唯仁高齡75歲，遠超過台積電一般65至69歲的退休年齡，延後6至10年退休，顯示台積電非常倚重其技術專長。如今羅唯仁若能協助英特爾改善良率，將產生重大影響。

美國總統川普長期持有英特爾投資。（圖／美聯社）

陳子昂表示，英特爾目前最迫切需要提升3奈米製程良率，但台積電並不擔心，因為台積電3奈米製程已佔營收比重23%，預計明年將達30%。而英特爾若由羅唯仁協助調整良率，甚至進一步調整2奈米製程，台積電同樣無須憂慮，因為台積電已量產2奈米製程，且目前3奈米產能已完全滿載，許多客戶無法取得3奈米甚至2奈米製程訂單。從全球科技產業良性發展角度看，確實需要出現第二家具競爭力的晶片製造商。

節目主持人阮慕驊則表示，「怪不得羅唯仁沒有跟台積電簽競業條款，然後一退休就跑到英特爾去，台積電到現在也沒告他，所以說高檢署在偵辦、經濟部說違反國安3個原則之類的都是在演戲。」陳子昂則呼籲，「我是希望媒體、記者不要再去追殺台積電了，就讓這個台美之間的默契繼續延續下去。」

