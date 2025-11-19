資深台語女歌手「與舊愛共遊墾丁」遭仙人跳！被囚房內逼迫簽百萬本票

記者林意筑／苗栗報導

該資深女歌手自出道以來潔身自愛，沒有傳過任何緋聞。（示意圖／PIXABAY）

一名縱橫台語歌壇20多年的資深女歌手，自出道以來潔身自愛，沒有傳過任何緋聞。未料，去（2024）年4月與高中時期曾交往過的吳男一同至墾丁度假時，卻遭吳妻與其友人破門抓姦，且被迫簽下100萬元本票，事後女歌手認為被仙人跳拒賠，吳妻向苗栗地院提告，請求履行契約，但經法官審酌後認定，女歌手當時遭受威脅才被迫簽下，駁回吳妻，可上訴。

據判決書指出，該名女歌手是台灣台語歌壇界資深歌手，出道20多年來沒有任何緋聞，高中時曾與吳男短暫交往，但自從吳男結婚後2人就未聯絡，直到2024年3月，吳男突然聯繫女歌手，且向她自稱已與妻子離婚，並相約同年4月17日同遊墾丁。

女歌手與吳男抵達墾丁後入住夏都沙灘酒店，相信吳男已與妻子離婚的女歌手，為了節省費用及方便聊天，便與吳男待在同個房間，但2人並未有親密行為，直到深夜11時許，吳男妻子突然帶著邱姓、王姓及簡姓友人闖入房內，不僅對著女歌手大聲辱罵，又暴力將房內物品、垃圾桶踢翻。

女歌手擔心反抗恐會受傷，只好被迫簽下本票及和解書。（示意圖／Pixabay）

過程中，吳男妻子向女歌手表示，自己未與吳男離婚，女歌手得知後不願涉入夫妻糾紛，立刻拿起行李打算離開，但吳妻等人卻將女歌手擋在房內，且揚言要向媒體爆料，逼迫女歌手簽下1000萬元本票，後續又降至100萬元。

女歌手自認身材矮小、對方人多勢眾，擔心反抗恐會受傷，將無法繼續工作養家，只好答應簽下本票及和解書。女歌手離開現場後，經回想認為吳男行為相當不合理，不僅帶著妻子等人進房，還假意安撫、要求別報警，懷疑吳男和妻子等人合謀對她「仙人跳」，決定拒付本票賠償金。

吳男妻子因遲遲沒收到錢，只好向苗栗地院提告，主張自己因此事與丈夫吳男離婚，強調並非是「仙人跳」，請求女歌手履行契約，經法官勘驗當日影片，且吳妻也無法提出女歌手侵犯配偶權的證據，加上吳妻等人身材壯碩，即便女歌手主觀認為沒有侵害吳妻配偶權，但因為擔心吳妻脅迫，最終才簽下和解書，因此駁回吳妻請求，不得再以和解書要錢，全案仍可上訴。

