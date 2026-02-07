資深名電視製作人「曹蘭舅舅」劉淞山突驟逝 3天前才返台享壽72歲

娛樂中心／綜合報導

名製作人劉淞山突因心臟動脈剝離病逝。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

知名資深電視製作人劉淞山，同時也是藝人曹蘭的舅舅日前突傳出病逝，享壽72歲。據親友透露，人稱「山哥」的劉淞山於2月4日自大陸返台過年，怎料返家不到24小時，因突發心臟動脈剝離送醫，最終仍不幸離世，消息震驚演藝圈。曹蘭自台東北上與媽媽、豫劇小生劉海燕，今（7）日現身靈堂幫忙。

藝人陳凱倫7日於社群平台臉書發文，記錄自己前往桃園殯儀館旁芸祥會館弔唁的畫面。他難過透露，去年11月劉淞山返回鄭州前，曾特地購買他的新書，兩人相約農曆年前回台時再親筆簽一本到府致贈，未料「這一簽，成了道別」。一早他便搭車前往靈堂，親手將鮮花、簽名新書，以及年糕與蘋果供奉致意，盼故人一路好走。

陳凱倫（左）前往靈堂慰問劉淞山老婆。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

現場陳凱倫見到曹蘭與家人，也與劉淞山老婆（山嫂）相擁落淚。據三嫂轉述，劉淞山返台當天與家人閒話家常、下廚做飯，氣氛溫馨，傍晚卻突然臉色發黑、胸口不適，緊急送醫後情況急轉直下。妻子曾坦言，醫師評估病況嚴重，最後決定不再動刀，順其自然，讓他在家人陪伴下平靜離開。

陳凱倫也提到，劉淞山生前曾向家人交代：「若家中有人先離開，不要再急救，就順勢走。」這份從容與體貼，讓家屬雖悲痛，仍能尊重他的意願。據《壹蘋新聞網》報導，曹蘭對舅舅病逝不願多談，僅低調回應：「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意。」

劉淞山曾在製作《大愛劇場》期間，遭逢一對兒女車禍離世的重創，夫妻倆早已歷經人生最沉重的考驗。此次驟逝，再度讓親友感嘆生命無常。告別式訂於2月21日上午9點半於桃園殯儀館舉行，演藝圈好友陸續表達不捨與哀悼。

