資深執行製作人驟逝！多位大咖致哀 家屬說不是肝癌，末期肝病致命警訊！
資深電視幕後人員邱家嚴（邱家寶）於11/15驟逝，享壽66歲。他生前人緣極佳，曾參與常青節目《天天開心》製作，引來多位「大咖」藝人，如陳淑芳、陳素珍、製作人邱秀英、林乃華、康龍、BB、呂俍慧、林依倩、藍一萍、恬娃等人紛紛致哀。
起初一度傳出邱家嚴死因是肝癌所致，但家屬澄清，死因為「肝腎積水」，已在醫院治療一段時間，但病情不見好轉，後來在家中睡中過世。
肝腎積水非病因，末期肝病變的致命表現
對於家屬提及的致命病因是「肝腎積水」，不過台中市立醫院一般外科主任曹連誠解釋，肝腎積水通常是由疾病引起的症狀表現，大部分發病的原因可能是肝癌併發症，或是末期的肝病變、末期腎病變。
他說明，肝腎積水其實只是肝病變進展到最末期的表現之一，它是疾病的「結果」，而非疾病的「原因」。其背後原因通常指向肝癌或肝硬化等問題。
曹連誠主任進一步指出，在台灣常見的末期肝病變，除了肝癌以外，B型肝炎、C型肝炎導致的肝硬化，以及長期飲酒造成的肝硬化，都非常普遍。
肝硬化最佳治療：停止惡化與肝臟移植
對於肝硬化，曹連誠主任表示，首要治療是「停止讓它繼續惡化」。這需針對導致肝硬化的原因進行治療，例如B型肝炎、C型肝炎的藥物控制，或徹底戒酒。肝硬化程度有輕重之分，及早控制原因能避免病情加重。
然而，若肝硬化已進展到末期，即使停止原發原因，末期肝病變所導致的併發症仍非常嚴重。此時，最有效的解決方式就是「肝臟移植」，透過更換健康肝臟來挽救生命。曹連誠主任強調，只要符合換肝的適應症，肝臟移植仍是目前最有效且最好的治療方式。
肝癌無痛難察覺，高危險群應定期篩檢
嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦指出，台灣肝癌最主要的原因是B型肝炎和C型肝炎，其次是酒精。她提醒，B型肝炎或酒精導致肝癌通常需要較長時間，除非有其他因素，否則多半在五、六十歲才為好發年紀。
李思錦醫師特別強調，肝臟是「不會痛」的器官，因此肝癌通常要長到很大才會產生不適感。這也是為何肝癌難以早期發現的原因。她呼籲，高危險群務必定期做超音波檢查和驗胎兒蛋白等癌指數，進行早期偵測。
早期肝癌存活率高，晚期治療選擇有限
李思錦醫師表示，若患者為B型肝炎或C型肝炎帶原者，應積極治療，尤其是C肝目前已有藥物幾乎可以根治。B肝雖無法根治，但已有控制病毒的藥物。配合戒酒、定期追蹤，早期發現肝癌的存活率非常高。
她指出，第一期肝癌經開刀清除或射頻燒灼術（RFA）治療後，五年存活率很高，而且往往有很高的存活期。
但若到後期才發現，無法開刀，即使有新的標靶、免疫治療藥物，晚期肝癌的存活期雖可超過兩年，仍遠低於早期患者。她強調，早期發現並能根除性治療，才是延長存活期的關鍵。
肝硬化併發症多，肥胖與脂肪肝成新危險因子
李思錦醫師提醒，肝硬化患者除了罹患肝癌風險，還會面臨多重併發症，例如白蛋白低導致積水、影響腎功能、免疫力下降容易感染，以及血球不足。
由於白血球不足易感染、紅血球不足會喘、血小板不足易出血等，併發症多，易影響生命。她將肝硬化分為A、B、C三級，C級最差，甚至可能無治療空間，A、B級則還有治療機會。
除了傳統的B肝、C肝和酒精因素外，李思錦醫師也提到，抽菸和肥胖也是肝癌的危險因子，而近年來「脂肪肝」與肝癌的關聯性也越來越受重視。她強調，控制這些危險因子，才能有效預防肝病惡化。
