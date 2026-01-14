資深外籍看護轉照護員？雇主協會批：跟重症家庭搶人力

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此表達憂慮，此政策不僅無法真正新增人力，反而會從最弱勢的失能家庭抽走已辛苦養成多年的看護資源，侵害家庭照護權益。（報系資料照）

衛生福利部近日因應急性病房護理人力不足，規劃開放醫院聘僱外籍看護擔任「外籍照服員」政策，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此表達憂慮，此政策不僅無法真正新增人力，反而會從最弱勢的失能家庭抽走已辛苦養成多年的看護資源，侵害家庭照護權益，更放大語言障礙與專業不足的風險，增加不必要的醫療糾紛與照顧疏失，威脅病人安全與醫療品質，呼籲衛福部勿以短視政策犧牲基層家庭與整體醫療體系。

雇主協會表示，還有醫院院長稱可透過「手機即時翻譯、眼神與手勢進行溝通」說法，嚴重脫離長期照護與醫療現場實務，忽略台灣過去30年家庭聘僱外籍看護所累積的大量經驗與研究證據，對病人安全與照護品質恐造成不可逆的風險。語言溝通不良不僅在家庭端已導致照護誤會與衝突，甚至因照護不良危及被照顧者健康，若移入急性病房高風險環境，將釀成更多醫療糾紛，誰來扛責？

雇主協會指出，家庭看護與醫院擬聘僱之「外籍護佐／照服員」實際上極可能共用同一人力池，一旦醫院正式開放聘僱，恐將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程、並已克服語言障礙的「熟手看護」轉往醫院。這並非增加人力，而是直接將人力從最脆弱、最無替代選項的重症與失能家庭端抽離。雇主協會強調，不能搶走我們訓練語言及照護技能多年的看護成為護佐，更不該把「眼神溝通」留給最重症、最弱勢、亟需醫療照顧的失能者。

雇主協會強調，失能家庭被迫扮演體系的「無酬訓練場」，替整個照護體系吸收培訓成本，如今卻在成果成熟後被政策直接轉移，此種制度設計，明顯違背社會公平原則。更重要的是，此政策將增加不必要的醫療糾紛與照顧疏失，語言障礙在醫療體系中不僅影響就醫權利，還可能導致多元文化照護避責，最終犧牲病人安全。本會嚴正呼籲，衛生福利部應立即暫緩開放醫院聘僱外籍護佐／照服員政策，勞動部不能特許開放從家庭類移工轉到醫療院所，切勿再以失能家庭與病人安全作為制度調整的代價。

雇主協會提及，真正可行且負責任的解方，應是從源頭著手，與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育具備中文或英文能力的本土護佐人力，並同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進與風險外包掩蓋制度失能。

雇主協會呼籲，應清楚說明醫院聘僱外籍護佐是否與家庭看護共用人力池，避免家庭端再度被抽空，明訂語言能力標準與照護技能認證，急性病房應採更高規範，禁止政策誘因引導家庭看護轉往醫院，以保障失能家庭不中斷照護的基本權利，優先改善本國護理師勞動條件：從合理人力配置、薪資結構與升遷制度著手，正視結構性問題。

