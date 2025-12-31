資深夫妻共創老後生活！鄧惠文：婚姻未必值得欣賞，但能看到獨自一人看不到的風景





婚姻這幅作品未必值得欣賞，但婚姻的協同作者，總能讓我們看到獨自一人不會看到的風景。

資深夫妻也許需要一些共同的嗜好，如果無法建立共同的嗜好，不妨容許彼此擁有各自的空間，學習分享與欣賞。分工忙碌的十幾年中，也許一方培養了某種興趣，另一方無法立刻同步。

例如，五十歲的太太已累積數十年的舞齡，丈夫才開始想要一起跳舞，在技藝上當然會有無法跨越的落差。那麼，讓太太跟著丈夫一起打球吧！嘗試了兩次，太太就感受挫折而卻步了。

廣告 廣告

如果能夠耐心的帶領另一半，暫時忍受無法暢快跳舞或揮桿的侷限，假以時日，兩人也許就能一起享受。但另一半如果真的不喜此道，也不要太勉強。

很多夫妻沒有共同的興趣，也過得很好。尊重彼此的自由，不能當舞伴或球友，就當觀眾也不錯。

我遇過一對夫妻，太太是家庭主婦，相夫教子忙碌了半輩子，空巢期來臨後，她把自己的時間安排得很精采，從早到晚都有不同的活動。先生退休後，賦閒在家，經常感到身體不適，四處求醫都沒查出具體問題，被介紹到精神科。

他告訴我：「人到中老年，本來就都需要吃補，我就是沒有補，身體才變得虛弱。」我問他：「既然覺得吃補會有幫助，為什麼不這麼做？」他長嘆道：「因為我太太每天不是在公園就是在朋友家，沒空幫我燉補，我才會變成這樣。」

原來這位丈夫的心理病因，在於渴望太太給予更多的關注。面對衰老，他還沒有辦法找出積極的因應方式，看著似乎順利度過中年危機而充滿活力的太太，他又羨慕又生氣。他感受的「虛」，是孤單和焦慮。

但是事業有成、一向位居主管的大男人很難承認自己的脆弱，他不知如何向太太請求協助，每次開口表達總像是指責：「一個女人整天往外跑，不像樣。」太太當然也沒好氣的回答：「我一生花在家裡的時間夠多了吧！」、「你憑什麼指責我？」結果關係陷入僵局。

他們在協助下嘗試改變防衛的姿態，重新溝通。先生柔弱的一面需要被妻子看見，而妻子曾經獨自承擔的辛苦，需要被先生肯定並感激。先生後來鼓起勇氣，請太太讓他每天早晨跟她一起出門，他就坐在公園椅凳上，耐心的看妻子當小老師，帶領團體成員練習氣功。

過了幾週，他對太太說：「大家好像很聽妳的，我雖然看不懂，不過妳的動作還真是有模有樣。」據說太太露出了久未見到的開朗笑容。我不知道是否還重要，但先生說，在這之後，他比較常吃到燉補了。

不過，即使體力好的，年長男性參與團體活動的，還是比女性少。男性似乎較不習慣在團體活動中放鬆，大部分的成長課程或社區活動，參加者都以女性居多。難道女人在各種技能上都是天生好手？未必如此。

但中老年女性的確比男性更容易投入社團，往往為了某個公益活動，排練表演，大家都願意穿上制服，戴上頭花，放下身段，四處募款宣傳，在這些過程中與社友建立深厚的情誼，形成新的人際支持網絡。

其實這樣的好處並非不勞而獲，因為社會文化總是期待女性付出更多情感的勞動，諸如負責照顧他人的需求、維持團體的和諧等等，女人不得不練就極強的適應力與人際力，所以如果說中老年女性比男性容易參與活動和結交朋友，是付出辛勞代價後的一點回饋，也算合理吧！

而夫妻老後，這種團體適應力的落差漸趨明顯，很多女性抱怨「無論如何都無法把老公拉出去參加活動」，惋惜兩人無法一起享受休閒，更擔心沒有興趣的丈夫會身心衰退，忍不住就說出帶有責備意味的話，像是「家人為了你都不敢出去玩」，甚至「你這樣很快就會退化」。這些話語並不能激勵老先生們走出去，只會讓他們更加焦慮，更想繼續躲在熟悉的環境中。

如果真要幫助，就得具體設想有什麼適合他的活動，例如棋藝、自行車、電腦、外語，可能比歌唱、舞蹈或心靈成長課程，更能吸引受到傳統印象束縛的男性。

過度心急的想把丈夫帶進自己活動的圈子，常常適得其反，丈夫可能在妻子熟悉的團體和活動中感到自卑、陌生，而心生抗拒。

我年輕時參加舞蹈社團，也曾夢想與愛舞的人結為連理，舞伴和家人合而為一，心中的畫面非常美好。晨光中，絲質的睡衣迤邐，咖啡的香氣伴隨雙人迴旋；晚餐後，輪番踢踏著清洗碗盤：接著是月影下的激情探戈，入夢方歇……誰說這種幻想不切實際？我有好幾對學長姐都是如此，他們經常在臉書分享共舞的影片，近年孩子也陸續長大，加入爸媽舞蹈的行列了。

我每次看到神仙眷侶的生活，心中滿溢羨慕之情，轉頭看到家裡那位只喜歡跑步和打球，還會嫌我爬山沒體力的，不免偷偷嘀咕，但轉念一想，他可能也有一齣美好的心中景象，每天和健美活力的妻子，一來一往球不落地，或是走遍世界，攀登峻嶺，想他倆在山峰上擁抱雲霧，豈不更像神仙眷侶？不知他是如何包容我這種從不上山、揮拍還會打到自己的老婆。

資深夫妻，誰負了誰的夢想，早已不再重要。笑看共同創造的生活，美的醜的，直的歪的，完整的或縫補的，發光的或黯淡的，這就是我們協力的作品。 婚姻這幅作品未必值得欣賞，但婚姻的協同作者，總能讓我們看到獨自一人不會看到的風景。 在這場長途旅行中，什麼風景都有。天堂是一種風景，地獄也是一種風景。資深夫妻，祈禱的並非不入地獄，而是落入地獄時，不要忘記呼喊另一半的名字。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

（摘自鄧惠文《我想看妳變老的樣子》，天下文化出版，鄧惠文著)





更多幸福熟齡文章

0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花

起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」

比地瓜更厲害！名中醫：多吃10種「黏黏食物」清腸道、顧心血管、打擊癌細胞



