資深女主播摔倒「玉鐲斷裂」！命理師示警：別丟垃圾桶

資深女主播葉樹姍近日表示，她走在忠孝東路上突然摔了一大跤，站起來後手上的玉鐲斷成3截。她事後覺得，雖然不確定玉鐲是否真如傳說可擋災，但這次重摔後只受一點輕傷，只能說衷心感恩，另外她也詢問，「斷成三截的玉鐲怎麼妥善處理？」對此，命理專家楊登嵙則給出方法，並提醒民眾，玉器不要在摔壞後，就丟進垃圾桶。

葉樹姍在臉書發文表示，她在熙來攘往的忠孝東路摔跤，當下雙膝跪倒、雙手著地，但驚嚇之餘，立刻自己爬了起來。起身後發現膝蓋、手掌破皮，仍然力持鎮定優雅地走向體適能的教室，這才發現左手腕上的手鐲斷了，衣袖裡只剩下了兩截，另外一段已不知去向。

她接著表示，到教室後，老師、同學們一邊幫她處理傷口，一邊紛紛安慰，「玉鐲幫忙擋災，否則說不定摔得更嚴重」。葉樹姍雖然也覺得慶幸，但不免心中淌血，這玉鐲是當初買給媽媽的禮物，也是思念母親時的觸感與記憶連結。好在她後來回到「案發現場」尋找，終於發現失蹤的那一截玉鐲。葉樹姍最後表示，「不確定玉鐲是否真如傳說可擋災，但是衷心感恩諸佛菩薩保佑，雖然是重摔但只受一點輕傷」。

據《三立新聞網》報導，楊登嵙表示，玉石從古至今都有擋煞的說法，當玉鐲斷裂時往往被視為替主人消災。他也指出，當玉石、玉鐲斷裂受損後，可以用黃金修補、銜接，也可以磨成較小的墜飾或手鍊，但曾幫忙擋過煞的玉石，原則上保護力會比較小。另玉石受損嚴重的話，也不建議直接當垃圾丟掉，可以用紅包袋裝起來，在寺廟的金爐焚燒化掉，以表達對玉石的感謝之意。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

