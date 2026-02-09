資深女星借亡夫「凍精」受孕 瞞25年親吐女兒真實身世

甄妮利用亡夫傅聲生前在美國冷凍的精子，透過人工受孕生下女兒甄家平。（翻攝自網路）

大S（徐熙媛）病逝滿一週年，丈夫具俊曄仍未走出喪妻之痛。一年來，他幾乎天天前往金寶山，在靈前靜靜陪伴。上週，更親手打造並揭幕紀念雕像，將思念化為永恆象徵。至今仍沉浸在失去至愛的悲傷中，深情令人動容。

同樣因喪偶而難以走出傷痛的，還有藝人辛龍。妻子劉真病逝後，他神隱演藝圈長達5年。日前傳出，辛龍將劉真骨灰安置於三芝龍巖，卻未告知岳父母確切位置，導致劉媽媽只能自行前往墓園，在管理人員協助下才於廣大園區中尋得女兒塔位。此舉不僅讓辛龍與演藝圈徹底斷線，也在家族間留下難解心結。

辛龍在妻子劉真病逝後，神隱演藝圈長達五年。（翻攝自辛龍IG）

歌手甄妮則以截然不同的方式，延續與亡夫傅聲的連結。傅聲驟逝4年後，甄妮使用其生前在美國冷凍的精子，透過人工受孕生下女兒甄家平，直到2012年才親口證實這段身世。她不僅守住對亡夫的情感承諾，也讓對方血脈得以延續。甄妮曾坦言：「他走了是好的，他命比我好。如果是我走了，他一定受不了這種苦。」

米雪與足球名將尹志強相戀26年， 2010年尹志強因鼻咽癌病逝後，米雪曾考慮以「冥婚」完婚。（翻攝自米雪微博）

而香港影后米雪，與足球名將尹志強相戀26年，始終未登記結婚。2010年尹志強因鼻咽癌病逝後，米雪曾考慮以「冥婚」圓夢。即使對方已離世16年，她仍在訪談中平靜卻深刻地說：「我覺得他沒走，一直都在我身邊。」外出旅行時，也常隨身帶著兩人的舊照。對她而言，愛從未隨時間消散。

