資深女星外出穿搭挨批「菜市場夫人」！本尊不忍了 6字發聲反擊

資深歌手池秋美曾唱紅〈兒女情長〉、〈小風帆〉等歌曲，後來又跨足戲劇圈演出《星星知我心》爆紅，讓她成為影歌雙棲的藝人，不過她卻在當紅之際選擇結婚，逐漸淡出螢光幕前。近日，池秋美在社群中分享穿搭遭酸「菜市場夫人」的心情，並以一句話反駁對方。

池秋美昨（15日）發文表示自己有先天優勢加上愛漂亮，因此每次出門都會特別打扮，不過她表示總會有人以「幼稚眼光」來看待她的穿搭，尤其得知池秋美平日的打扮後，竟皺眉反問池秋美「是我不正常？還是妳穿了不符合宴會場合又像極了『菜市場夫人」的衣著來的正常？」

雖然池秋美並未對此動怒，但她也直呼對方管得太寬，「你家住太平洋？」，以高EQ的話語反擊對方的酸言酸語，對於池秋美來說，最重要的就是人要活得開心，貼文曝光之後，引來不少網友留言表達認同，「穿漂亮很正常，漂亮的人，更要穿漂亮」、「打扮是悅己己悅」。

池秋美高EQ反擊對方。（圖／翻攝自池秋美臉書）

