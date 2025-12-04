資深女星大腸癌病逝...享壽73歲 4個月前「暴瘦露面」成最後身影

娛樂中心／綜合報導

中島豐大腸癌病逝。（圖／翻攝自X）

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）踏入演藝圈多年，早已累積許多電影作品，不過中島豐卻在3年前檢查出罹患大腸癌，雖然有動過一次手術，但仍於上月27日不敵病魔離世，享壽73歲。

根據日媒報導，73歲的中島豐抗癌3年期間，依舊活躍於螢光幕前，但昨（3日）電影公司發布訃聞證實，她已於11月27日病逝家中，喪禮按照家族葬的方式低調舉行，消息曝光讓許多粉絲感到不捨。

事實上，中島豐最後一次露面是在今年7月份，當時她現身參加電影《卡車野郎》的50周年座談會，從曝光的畫面可以看到，中島豐雖然體態消瘦不少，不過她仍就展露燦爛笑容，讓粉絲看了既心疼又佩服。

廣告 廣告

中島豐（中）7月參加座談會，身影枯瘦如材。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

濱崎步被取消！日大咖歌手廣州場卻照唱 見座位「1狀況」不忍吐心聲

白色碎屑從下體掉出！嚴立婷打球激動磨破「1物」 脫褲嚇壞：不敢了

吳建豪「雙頰凹陷」暴瘦模樣瘋傳 本人曬自拍影片鬆吐真相

筠熹摔斷肋骨「手術恐會戳破肺」 最新身體現況經紀人全說了

