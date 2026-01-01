資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了

記者趙浩雲／台北報導

藝人況明潔分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照。（圖／翻攝自臉書）

藝人況明潔今（1）日在社群分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。

況明潔表示，兩位「戲中兒子」因不同作品認識，卻又在同一部戲的尾聲團聚，人生的巧合讓彼此關係延伸到戲外。其中連晨翔成為她首位乾兒子，另一位陳奕則讓她與老公有機會認識其舅舅與母親，進而成為一見如故的好友，讓她感嘆人與人之間的連結往往來得自然又奇妙。

連晨翔、陳奕接連當爸。（圖／翻攝自臉書）

她也分享近況指出，2025年連晨翔與陳奕在相差不到10天內升格當新手爸爸，兩人甚至在月子中心巧遇；而她則是在前往重訓的途中，先後與「兒子、媳婦」不期而遇，並在短短幾天內接連收到兩份彌月禮盒。況明潔笑說，這讓自己的人生多了新的角色與稱呼，「我成為真正名義上的奶奶了」。

況明潔幽默自稱從「城市少女」變成「城市少奶奶」，坦言相當喜歡這個新稱號，也不忘向大家送上新年祝福，盼新的一年能順心如意、永保安康。

