資深女星得3癌還活到91歲！醫揭原因 提醒：這種人易得很多癌

資深女星陶玉玲日前傳出因併發症離世，享耆壽91歲。台灣觀眾對她可能較為陌生，她的密友李明啟，可是許多國人又恨又愛的「容嬤嬤」，她在《還珠格格》劇中凌虐林心如，讓大家恨得咬牙切齒。89歲的容嬤嬤在媒體上暴哭，為陶玉玲抗癌33年悲慘一生感到不捨。

陶玉玲的一生可以說是一部抗癌史。1993年她確診「口腔腺樣囊性癌」，為保命還切除部分上顎，曾40多天無法進食與說話。

看更多：60歲婦連罹3癌還好好活著！名醫曝「不幸中大幸」關鍵：非奇蹟而是這習慣

廣告 廣告

1995年又發現肺癌並進行肺部切除手術；2013年再度因臉部病變確診基底細胞癌。儘管歷經三次重大癌症磨難，她始終保持溫暖笑容，可惜這次她與世長辭。

33年內連中三種癌？醫揭早期發現是救命關鍵

嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦解析，陶玉玲一人罹患三種癌症卻能存活33年，這其實是一個非常勵志的案例。這代表她每一次癌症都在早期就被發現，並能及時接受手術切除。

雖然接連得3種癌症，顯示她似乎是屬於容易罹癌的體質，但透過積極治療與追蹤，還能活到了91歲，壽命甚至高於一般人的平均水平，很值得大家學習。

看更多：29歲女模柯柔羽化療28次還是走了！醫揭血管惡性肉瘤：這部位長腫瘤最難防

為什麼癌症會接二連三？「有這種習慣」易得很多癌

臨床上常看到一個人罹患多種癌症，李思錦醫師提醒，這在現代醫療進步的背景下已成為一種趨勢。由於癌症治療成效提升，病人的存活期拉長，但如果導致癌症的「危險因子」依然存在，整個器官黏膜長期暴露在致癌物質中，就很可能在不同部位長出新的癌症，醫學上稱為連鎖反應。

陶玉玲最早發生的口腔癌與肺癌，常和抽菸、喝酒等危險因子有高度相關。李思錦說，所以臨床上常看到有口腔癌的人，治療中或治療後又發現食道癌、下咽癌與肺癌。

這並不一定是前一個癌症轉移，而是同一個受損的組織中又生出了第二個、第三個原發性癌症。此外，年紀大本身就是所有癌症的共同風險，身體細胞老化、DNA容易出錯，修復機制也會跟著失靈。

李思錦醫師解析她的癌症，皮膚癌中的基底細胞癌通常與長期曝曬陽光及老化有關，而且惡性度很低，她得皮膚癌的時候已經78歲，在一般年長者中很常見，手術切除後預後通常良好。

異常的痣別輕忽！提高病覺醒與定期就醫能保命

除了體質因素，陶玉玲罹3種癌症還能長壽的另一個原因：是她極高的健康警覺性。李思錦醫師分析，癌友通常會比一般大眾更在意身體變化。當一般人對身上多出來的一顆痣或小腫塊不以為意時，有抗癌經驗的人會第一時間尋求切片檢查，這正是能早期發現基底細胞癌等病變的關鍵差異。

她認為，陶玉玲的案例顯示，即便身體DNA的修復能力可能較差，容易誘發癌症，但只要不放棄治療，癌症並不一定會立刻奪走生命，甚至還有機會比一般人更長壽。

所以李思錦醫師提醒，癌症治療後的追蹤非常重要。5年內一定要密切回診追蹤，滿5年後的定期檢查都不可馬虎。

同時也必須徹底遠離菸、酒、檳榔等致癌物，改善生活習慣，維持正常飲食與充足睡眠。保持愉快的心情與陶玉玲般的樂觀態度，即便面對基因的考驗，依然有機會爭取長壽且有品質的人生。

看更多：不痛不癢！鼻上小黑點2年變1cm皮膚癌 醫揭關鍵6警訊

◎ 圖片來源／翻攝自微博

◎ 諮詢專家／李思錦醫師

更多健康2.0報導

陳月卿大推最強「防癌蔬菜」！2種菜CP值最高 這樣料理營養大增

早上吃不下？癌友化療這樣吃 緩解噁心嘔吐

別小看走路！研究證實：每天走1萬步 癌友活得更健康



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章