資深女星得3癌還活到91歲！醫揭原因 提醒：這種人易得很多癌
資深女星陶玉玲日前傳出因併發症離世，享耆壽91歲。台灣觀眾對她可能較為陌生，她的密友李明啟，可是許多國人又恨又愛的「容嬤嬤」，她在《還珠格格》劇中凌虐林心如，讓大家恨得咬牙切齒。89歲的容嬤嬤在媒體上暴哭，為陶玉玲抗癌33年悲慘一生感到不捨。
陶玉玲的一生可以說是一部抗癌史。1993年她確診「口腔腺樣囊性癌」，為保命還切除部分上顎，曾40多天無法進食與說話。
看更多：60歲婦連罹3癌還好好活著！名醫曝「不幸中大幸」關鍵：非奇蹟而是這習慣
1995年又發現肺癌並進行肺部切除手術；2013年再度因臉部病變確診基底細胞癌。儘管歷經三次重大癌症磨難，她始終保持溫暖笑容，可惜這次她與世長辭。
33年內連中三種癌？醫揭早期發現是救命關鍵
嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦解析，陶玉玲一人罹患三種癌症卻能存活33年，這其實是一個非常勵志的案例。這代表她每一次癌症都在早期就被發現，並能及時接受手術切除。
雖然接連得3種癌症，顯示她似乎是屬於容易罹癌的體質，但透過積極治療與追蹤，還能活到了91歲，壽命甚至高於一般人的平均水平，很值得大家學習。
看更多：29歲女模柯柔羽化療28次還是走了！醫揭血管惡性肉瘤：這部位長腫瘤最難防
為什麼癌症會接二連三？「有這種習慣」易得很多癌
臨床上常看到一個人罹患多種癌症，李思錦醫師提醒，這在現代醫療進步的背景下已成為一種趨勢。由於癌症治療成效提升，病人的存活期拉長，但如果導致癌症的「危險因子」依然存在，整個器官黏膜長期暴露在致癌物質中，就很可能在不同部位長出新的癌症，醫學上稱為連鎖反應。
陶玉玲最早發生的口腔癌與肺癌，常和抽菸、喝酒等危險因子有高度相關。李思錦說，所以臨床上常看到有口腔癌的人，治療中或治療後又發現食道癌、下咽癌與肺癌。
這並不一定是前一個癌症轉移，而是同一個受損的組織中又生出了第二個、第三個原發性癌症。此外，年紀大本身就是所有癌症的共同風險，身體細胞老化、DNA容易出錯，修復機制也會跟著失靈。
李思錦醫師解析她的癌症，皮膚癌中的基底細胞癌通常與長期曝曬陽光及老化有關，而且惡性度很低，她得皮膚癌的時候已經78歲，在一般年長者中很常見，手術切除後預後通常良好。
異常的痣別輕忽！提高病覺醒與定期就醫能保命
除了體質因素，陶玉玲罹3種癌症還能長壽的另一個原因：是她極高的健康警覺性。李思錦醫師分析，癌友通常會比一般大眾更在意身體變化。當一般人對身上多出來的一顆痣或小腫塊不以為意時，有抗癌經驗的人會第一時間尋求切片檢查，這正是能早期發現基底細胞癌等病變的關鍵差異。
她認為，陶玉玲的案例顯示，即便身體DNA的修復能力可能較差，容易誘發癌症，但只要不放棄治療，癌症並不一定會立刻奪走生命，甚至還有機會比一般人更長壽。
所以李思錦醫師提醒，癌症治療後的追蹤非常重要。5年內一定要密切回診追蹤，滿5年後的定期檢查都不可馬虎。
同時也必須徹底遠離菸、酒、檳榔等致癌物，改善生活習慣，維持正常飲食與充足睡眠。保持愉快的心情與陶玉玲般的樂觀態度，即便面對基因的考驗，依然有機會爭取長壽且有品質的人生。
看更多：不痛不癢！鼻上小黑點2年變1cm皮膚癌 醫揭關鍵6警訊
◎ 圖片來源／翻攝自微博
◎ 諮詢專家／李思錦醫師
更多健康2.0報導
陳月卿大推最強「防癌蔬菜」！2種菜CP值最高 這樣料理營養大增
早上吃不下？癌友化療這樣吃 緩解噁心嘔吐
別小看走路！研究證實：每天走1萬步 癌友活得更健康
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
改善糖尿病只要吃6個月低碳水化合物餐？ 專家建議：其實應該這樣做
要改善第二型糖尿病控制病情得花多少時間？研究發現，只要持續6個月進行「低碳水化合物飲食」就具有改善作用！ 糖尿病患該怎麼吃才最能控制血糖？地中海飲食？得舒飲食？都不對，在新的《英國醫學期刊》中刊載的研究指出，和各種飲食模式相比，第二型糖尿病患者若能嚴格執行低碳水化合物飲食持續6個月，疾病管理上會更好。 這項研究是由美國德州農工大學（A&M大學）所發表，研究者針對23個已經發表過的隨機試驗數據分析 ，研究中所追蹤分析的，包涵1357位平均年齡在47至67歲第二型糖尿病患者，他們以這些患者在第6個月和第12個月時的統計分析數據進行分析，包括患者的糖尿病血糖控制及藥物服用的狀態、有無體重減輕，或是其他和健康相關的生活品質指標。 研究人員評估患者採取低碳水化合物飲食和極低碳水化合物飲食，對糖尿病控制的效果和安全性，同時也和低脂飲食等其他飲食管理方案進行分析比較。結果顯示，堅持持續進行6個月的低碳水化合物飲食後，接受低碳水化合物的患者，有32％的人糖尿病達到緩解。採取低碳水化合物還讓患者成功減重，血中三酸甘油酯濃度也獲得改善，並且減少藥物的使用。 不過，實施到第12個月後，各項改善效果都開始減少
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增
夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。
過年出門不能上廁所好緊張？「膀胱過動症」怎麼緩解一文看懂 讓你春節塞車不焦慮！
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
12歲男童發燒「不是流感」 醫拉褲管驚：快送急診
秋冬是流感好發的季節，但孩子出現感冒、發燒，也要留意是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享案例，日前收治一名男童有感冒症狀，卻突然發燒再回診，好在媽媽說出小孩腳痛，讓他順利判斷病灶不是流感，將男童送急診後保住性命。
8旬老婦腳痛無法走路以為是骨折 經檢查竟是罹患肝樣癌
80歲張姓老婦左側大腿與膝蓋出現疼痛，常常無力，甚至無法走路，只能依靠輪椅，家人以為是骨折，經童綜合醫院骨科X光檢查後確認無骨折，再安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認罹患少見的肝樣癌。醫師表示，肝樣癌（Hepatoid Adenocarcinoma, HAC）
全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫
受到寒流影響，全台21縣市出現10度或以下低溫，昨（8日）彰化二林體感溫度更只剩1度，彰化縣消防局統計，自7日上午8時至9日上午8時，全縣高達78人因急病救護送醫，其中7人到院前失去呼吸心跳。醫師提醒，室內溫度最好不要低於18°C，以免增加疾病發生率，而「瘦子」族群若出現3項特徵，請馬上就醫檢查，千萬別輕忽。
台南老菸槍「肺活量剩29%」僅走百步 奇美醫院靠1招幫回血
台南一名67歲退休焊接工陳姓男子，菸齡長達40年，受慢性阻塞性肺病困擾超過15年，即便已戒菸5年，肺功能仍重度受損肺活量僅餘29%，夜間需依賴氧氣設備。奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷，發現病患「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，經中藥調理兩週後，終於大幅改善。
不用醫美、運動！新研究曝「1招」就能回春、變瘦、連視力都變好
逆齡一直是科學家研究的方向。食安專家韋恩（楊世煒）表示，曾有美國45歲富豪強森為了永保青春，接受健康年輕人、甚至17歲兒子的輸血，引發關注與爭議。然而，一項利用小鼠的最新研究發現，將年輕小鼠的糞便微生物群移植到老年小鼠體內，就能逆轉部分與年齡相關的腸道退化現象。「若人體實驗也如此，未來回春可以更安全、更無爭議了。」
膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛
一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。
350萬人注意！「最有效治膝蓋痛方法」曝：吃藥會虐爆心血管、肝腎
據統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約350萬人受膝關節疼痛之苦。醫師江守山表示，根據一項納入約萬名患者的統合研究，非藥物療法，包括運動、水療、膝關節支架等最為有效，其療效等同於非類固醇抗發炎藥等止痛藥一樣好，「但非類固醇抗發炎藥會帶來胃腸道和心血管風險。」
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
瘦子猝死頻傳！醫曝「恐怖禍首」：有「3特徵」快就醫檢查
近來天冷，心梗猝死的事件頻傳，其中許多人外型顯瘦，讓大家疑惑為何還會猝死。醫師黃軒表示，醫學上有個名詞「TOFI」即俗稱的「隱匿性肥胖」。很多瘦子之所以瘦，是因肌肉量極低，但內臟脂肪極厚，當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。他表示，外型偏瘦者若曾莫名其妙暈倒過、家族中有50歲以下突然猝死的親戚、常會心悸／胸悶的人，就應儘速就診心臟內科。
每天走 1 萬步還是沒瘦？專家打臉：走路減肥關鍵「不是步數」！ | Women's Health
大家都知道走路的好處——它是一種低衝擊的心肺運動，能幫助減少關節僵硬。然而透過正姿健走，不僅能累積步數，還能強化並啟動核心、中背部肌群（下斜方肌）、以及臀肌。
咖啡、綠茶降鼻咽癌風險！台大研究：4類食物助防癌 抽血能測抗體
鼻咽癌是常吃鹹魚、醬菜等醃漬食物來的？台大醫院長達40年的國際研究顯示，鼻咽癌與EB病毒及家族遺傳密切相關。醫師建議民眾定期接受EB病毒抗體檢查，飲食上每周1杯以上咖啡或綠茶，多攝取新鮮魚類、胡蘿蔔素