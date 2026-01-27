資深女星摯愛病逝！遭爆「醫院狠踹經紀人」還要告警察

黛薇夫人發聲否認施暴案件。（圖／翻攝自黛薇夫人X）





曾為印尼總統夫人的85歲「黛薇夫人」日裔女星黛薇蘇卡諾（原名：根本七保子），2025年宣佈成立12和平黨，主張為貓狗爭取福利。但她去年接連爆出施暴女員工、毆打狠踹女經紀人案件，函送檢方；昨（26）日在社群發聲否認有任何暴力行為，揚言提告日本警方。

針對施暴指控，黛薇夫人的經紀公司曾發聲明表示，黛薇夫人深夜接到院方通知狗狗病情嚴重，趕到動物醫院想質問男醫師，被女經紀人拉住阻止後，她甩開對方的手。黛薇夫人昨日在社群發文，否認控訴：「我從未有過任何暴力行為，例如毆打或踢踹。」直言公開醫院監視器畫面就能證明一切。

黛薇夫人表示，在狗狗病情惡化當天她正在參加一場商務晚宴，收到醫院通知後與秘書一起趕到醫院：「有些報導說我當時喝醉了，但我根本沒有喝醉！」她說經紀人離職與此事無關，是她認為經紀人沒有盡到保護自己的責任，勸對方主動請辭。

對於被控施暴餐廳女員工，黛薇夫人說她因此丟了好幾份工作：「我對現實感到無比沮喪，也對日本警方極度失望；因此我正在諮詢律師，準備起訴澀谷警察和代代木警察，以保護我的人權。」盼外界能看監視器畫面，做出明智的判斷。

