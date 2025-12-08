資深女星險被詐騙！「神回這句」對方秒沒轍

娛樂中心／于士宸報導

台灣資深女歌手池秋美有「小風帆歌后」之稱，以甜美清亮的嗓音走紅，代表作《小風帆》、《兒女情長》深植人心。近日，她在臉書透露，自己接到詐騙集團來電，對方自稱戶政事務所人員，詢問是否有人代辦戶口謄本，甚至聲稱握有她的雙證件、還是家人所為，語氣明顯可疑。機警的池秋美立刻神回「這句」，讓對方瞬間掛電話。她也貼心提醒大家，若遇上類似詐騙，只要掌握「這1招」就能快速化解危機。





台資深女星接詐團電話「神回這句」！對方秒沒轍曝「這1招」超有效

池秋美冷靜應對詐騙集團，分享自身經驗。（圖／翻攝自池秋美臉書）

台灣資深女歌手池秋美近日在臉書分享自身經歷，提醒大家年關將近，詐騙集團頻繁出沒「衝業績」。她透露，就在發文前短短10秒，她接到一通自稱來自「戶政事務所」的可疑來電。對方一接通便詢問她是否有委託他人代辦戶口謄本，甚至聲稱自己手上握有她的雙證件，還說是「家人」拿去的。池秋美隨即追問對方家人的姓名，結果詐騙者講出的名字她完全不認識；而她檢查皮包後，也確認自己的雙證件都還在，當場識破詐騙話術。接著，池秋美也不慌不忙，直接告訴對方「我是孤兒」，並冷靜把電話掛掉，呼籲大家也要小心類似話術，以免受騙。





池秋美曬出通話紀錄截圖，教粉絲若遇到類似詐騙手法，只要回「我是孤兒」，詐騙集團通常就會瞬間接不下去。（圖／翻攝自池秋美臉書）





池秋美也曬出通話紀錄截圖，親自教粉絲遇上詐騙電話時的應對方式。她表示，只要在第一時間回「我是孤兒」，詐騙集團通常就會瞬間接不下去；如果對方運氣好，誤打誤撞說中了你的姓名，也只要立刻回「不對」，就能順利化解危機。貼文曝光後，她還在留言區分享有趣的小插曲，有次她到地政事務所辦事，明明把自己包得緊緊的，沒想到仍被眼尖的工作人員一眼認出，對方驚喜的反應讓她哭笑不得。





