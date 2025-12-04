資深女星「網購1物」遭詐騙！曝光損失金額氣喊：沒好下場

女星周嘉麗自爆遇上網購詐騙。（圖／翻攝自周嘉麗臉書）





詐騙集團手法千變萬化，不僅經常有民眾受騙上當，就連藝人都難逃網路購物騙術；秀場資深女星周嘉麗昨（3）日在臉書發文表示，自己日前網購無花果後收到實品才知道被騙了，氣炸喊道：「這輩子當騙子騙人，真沒好下場，氣死我了。」

周嘉麗昨日發文透露，自己遭到網購詐騙的過程：「我被騙了！我在網路上看到有雲林出產的大顆無花果1398元，結果是大陸的，想說是雲林人出來講的話，我就相信了，結果不是什麽雲林的。」不僅產地所出入，實品也不符預期：「𥚃面一包裝12小包，無花果小小小一顆。」

周嘉麗呼籲喊道：「大家別上當了嘿！用這樣缺德的心態賺這個錢，說8包1398元，這本錢不到200元，還是過期的。」她也私訊賣家痛罵對方：「收到了，你們真缺德，你們騙人，網路上拿大顆的拍，收到的是小小一粒，還收了1398元，8小包，一包總共小小24顆，說你們有多缺德就有多缺德，賺這個錢你好意思嗎？」

貼文曝光後，許多網友們也分享遭詐經驗「臉書東西不要亂買，用台灣的廣告賣大陸貨，我很笨被騙3次」、「現在都是移頁廣告，廣告上都是利用有名氣的醫生或名人來介紹，也都表明是台灣那裡出產的，結果都是大陸的東西而且都是品質差或隨便寄個爛東西充數」、「雲林豆皮也是大陸的，我上當過，香菇也是，每次出來我都駡它詐騙。」



