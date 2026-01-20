資深女星3癌纏身病逝...《還珠格格》容嬤嬤痛哭送別：接受不了

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星陶玉玲憑藉主演《霓虹燈下的哨兵》「春妮」一角打開知名度，後期雖然飽受疾病折磨，但她仍沒有放棄演藝之路，日前她於北京醫院病逝，享耆壽91歲。

根據陸媒報導，陶玉玲生前曾罹患3種癌症，包括口腔癌、肺癌、以及因為臉上的痣被檢查出基底癌細胞，抗癌33年的她，最終在本月15日病逝醫院，然而，久未露面的中國資深女星李明啟昨（20）現身參加告別式，面對好友的離世，李明啟在鏡頭前痛哭失聲，「我接受不了」，坦言本來要去醫院探望陶玉玲，可是好友還沒等到她，「她就走了」。

其實，李明啟當年是演出經典戲劇《還珠格格》中的反派「容嬤嬤」一角爆紅，精湛演技至今仍深植人心，雖然她跟陶玉玲沒有在戲劇上有過合作，但是私下感情極好，李明啟透露幾位老友，只要是國家舉辦活動都會聚在一起。

李明啟送別好友。（圖／翻攝自微博）

