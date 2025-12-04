資深女星66歲近況曝光！斷聯女兒30年 親揭「保持距離」內幕

66歲資深演員鮑正芳分享近況。董孟航攝

66歲資深演員鮑正芳今（4日）出席《「藝」起愛「非」揚》 ACC公益義賣，擔任活動大使，她也分享近況，透露自己平時為了保養皮膚，只吃少數幾樣對身體好的食物，「這個年紀就是要調身體。」目前獨居的她，生活由一隻狗、一隻貓陪伴，鮑正芳過去曾有兩段婚姻，其中和第一任丈夫的女兒已經43歲，她難得提及與女兒的關係，坦言已超過20年未見。

《「藝」起愛「非」揚》 ACC公益義賣活動今日舉辦。董孟航攝

與43歲女兒斷聯20年 鮑正芳成熟保持距離

鮑正芳受訪時表示：「上次見女兒是她17歲，那時我台北、大陸兩邊跑拍戲，一直搬來搬去，電話都找不到人。」目前兩人毫無聯繫，但女兒從小被捧在手掌心長大，不需要擔心，「我知道她很好就好了，何苦呢？她已經成年，有家人照顧得很好。」她也指出離婚後，對方家人較介意她再接觸，因此選擇尊重，「不能因為我自私的想法去打擾，她身邊有其他人愛她。」

30歲兒子事業穩定 鮑正芳欣慰孩子不讓自己擔心

相比於女兒，鮑正芳與30歲兒子則保持正常往來，兒子從小由她帶大，如今事業穩定、十分自立，她欣慰表示：「兩個小孩都沒讓我擔心過，也沒有給我額外困擾。」平時若沒事，她會去找兒子，或由兒子來看她，母子感情穩定。「長大了，過好自己就好了。」

鮑正芳目前有一隻貓、一隻狗作伴。董孟航攝

兒子已在中國低調公證結婚 鮑正芳不強求孫子

鮑正芳和第二任丈夫張振寰的兒子如今也已經30歲，她透露兒子今年已經在中國完成公證結婚，媳婦是台灣人，小倆口交往多年，長居在中國，目前他們尚未舉辦婚宴，也還沒生小孩，「不勉強啦，現在小朋友有自己的想法，生不生都OK。」她笑說如果生了她可以幫忙帶孩子，沒生也都很ok，「他們都很低調，辦婚禮也麻煩。」



