資深媒體人何戎突悲吐「節目嘉賓驟逝」 感慨人生無常：努力把握每一刻

資深媒體人何戎8日突然在社群平台上以灰底白字發文表示，剛剛得知一位節目來賓老師驟逝的消息，讓他相當震驚，也感慨人生充滿無常。而他提及的這名來賓，正是中華經濟研究院的副院長王健全。

資深媒體人何戎突然在社群平台上透露，得知一名節目來賓老師驟逝相當難過。（圖／翻攝FB 何 戎 Ho Rong ）

何戎昨日在個人臉書粉絲專頁悲慟寫下，「好難過！剛剛得知一位節目來賓老師驟逝的消息，震驚之餘也感到人生真是充滿無常，只能努力把握當下每一刻，並珍惜與家人相處的每一天。」並在留言處難過表示，「王健全副院長是一位在經濟議題上非常專業且總能提供許多獨到見解的老師，私下的他，幽默、親和，常常說笑話給大家聽，令人難忘與懷念！願老師一路好走，也願此刻最大的安慰能充滿在他們全家！」

根據中經院官網公告，王健全於2026年1月8日病逝於萬芳醫院，享壽67歲。他畢業於台大經濟系，並取得美國普渡大學經濟學博士學位，從第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長，將畢生精力奉獻於中經院。

王健全於2026年1月8日病逝於萬芳醫院，享壽67歲。

公告中也提到，王健全雖然是院內最資深的研究員，「但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。」如今他的離世，也讓大家深感不捨。

