資深媒體人送醫不治！直播中突癱軟無意識

多明尼加媒體人馬里奧・烏雷尼亞（Mario Ureña），日前上直播節目癱軟在座位上，送醫後宣告不治。（示意圖:shutterstock／達志）

多明尼加資深媒體人馬里奧・烏雷尼亞（Mario Ureña），日前上直播節目時，突然喪失意識，整個人癱軟在座位上，工作人員見狀後，第一時間將他送往醫院急救，無奈仍宣告不治。

烏雷尼亞日前受邀上直播節目《Café de Diario 55》，當時他正專心坐在沙發上聆聽其它來賓發言，只見身體突然不穩，往旁邊倒過去，雖然試圖用手支撐住身體，不過接下來就失去意識，癱軟在沙發上，突如其來的狀況，讓在場所有人措手不及。

工作人員愣了幾秒後，上前查看情況，雖然拚命呼喚他，不過人已經失去意識，無法做出任何回應，節目主持人察覺有異後，立刻要求團隊暫停直播，改進廣告，接著要求工作人員緊急將馬里奧・烏雷尼亞送至醫院急救，醫護人員雖然盡力搶救，仍無法將他從鬼門關前救回，最終宣告不治，初步死因判定為心臟病發，詳細原因仍未說明。

烏雷尼亞生前是當地知名人物，經常參加有關旅遊及交通議題的活動，也常獲邀上節目談論社會公共議題。

