資深媒體人「直播中猝死」！突抽蓄倒下畫面瘋傳 同事哀悼：最大的損失

記者王培驊／綜合報導

多明尼加資深媒體人馬里奧・烏雷尼亞（Mario Ureña），3 日在直播節目中突然喪失意識、癱軟倒下，送醫後仍宣告不治，消息震撼當地社會。烏雷尼亞當時受邀參與《Café de Diario 55》節目直播，他坐在沙發上等待發言，神情看似放鬆，卻在短短幾秒內出現明顯抽搐，隨即整個人向側邊倒下。

Gran consternación ha causado la muerte del comunicador dominicano Mario Ureña, quien falleció este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras participaba en una entrevista en el programa El Café, de Diario 55. El momento quedó registrado en video y muestra cómo Ureña se… pic.twitter.com/P5hx5BR8Fm

— 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) December 3, 2025

主持人見狀立刻要求工作人員「切畫面、進廣告」，現場團隊也馬上上前協助，但直到急救人員抵達，仍無法將他喚回。當地媒體指出，初步研判為心臟驟停，確切死因仍待後續解剖結果確認。直播片段也迅速在社群平台瘋傳，許多網友震驚不已，紛紛留言哀悼。

根據外媒報導指出，烏雷尼亞長年在交通運輸領域調解司機與相關組織間的糾紛，深受地方社群信賴。他所領導的組織同仁沉痛表示：「他是一位為人民奔走、一生奉獻改善公共運輸的鬥士，他的離開是我們最大的損失。」由於他在當地交通界扮演關鍵角色，不少業者憂心，未來內部協商恐因此更添變數。家屬目前正準備後事相關安排。

