資深媒體人「神預言」 黃國昌出席機密會議「就是要偷東西」

針對軍購特別預算，為化解藍白疑慮，立法院外交及國防委員會昨（19）日召開機密會議專案報告，不料民眾黨立委黃國昌竟曾一度攜帶機密文件離場，後被提醒才追回，引發社會各界抨擊。不過，網友指出，其實之前資深媒體人尚毅夫就在政論節目「神預言」，指黃去參加機密會議「就是要偷東西」。





本週立院外交國防委員會召委是民進黨籍王定宇，昨邀請國防部長顧立雄等官員，針對軍購進行機密會議專報。由於黃國昌不屬委員會，質詢時間按照慣例比本委少，他不但大吐苦水稱質詢間太短，離開時竟還帶走機密資料，馬上被發現追回。事後黃國昌稱是「不小心」，並喊冤稱遭抹黑。



日前黃國昌訪美回台，當時稱他因此更堅定反對政院版提案，民眾黨要「自提版本」。有「立院活化石」美稱的尚毅夫，上週在政論節目《狠狠抖內幕》上談及此事時分析，黃國昌若沒去昨天機密會議根本寫不出來，「（去參加）就是要去偷東西嘛！講得這麼……說什麼我要聽完之後我才要定稿，你就是要去偷東西！不然我問你啦，你寫完大家問你要買什麼？買幾套？沒有軍事專業講得出來嗎？」



如今這段「預言」被翻出，讓大批網友搶著留言紛紛朝聖預言片段，「果然立法院活化石」、「黃國昌老是被看破手腳！」、「尚公神尊一拜」、「被尚公說中了，太神了」、「尚公請收下我的膝蓋」、「犯罪動機明確」、「真的笑死，直接戳破」、「一切都說得通了」。





