資深媒體人「視黃明志為朋友」見他涉毒又捲謀殺案 鬆吐心聲：很難受

馬來西亞歌手黃明志近來形象暴跌，不只是捲入網紅謝侑芯的命案，還疑似持有毒品，驗尿結果更顯示體內有4種毒品的陽性反應，引起社會一片譁然，然而，曾經訪問過黃明志的媒體人范琪斐談及此事，認了很難受。

范琪斐日前在Podcast節目談到黃明志，不避諱坦言自己很喜歡他的音樂，透露雖然私下並沒有往來，但由於自己訪問過他兩次，因此將他視為朋友，所以看見報導後心情十分複雜，不過若以粉絲的心態來說，范琪斐仍舊希望大馬警方調查結果出爐後，黃明志會是清白的。

事實上，大馬警方在謝侑芯猝逝兩週後，證實會朝謀殺方向偵辦，期間由於黃明志一度失聯，因此警方也對外發布通緝，甚至推測他恐怕已經潛逃，直到5日，黃明志本人在律師陪同下到案說明，並在社群中發文強調自己不會跑。

范琪斐（右）把黃明志當作朋友。（圖／翻攝自YouTube）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

