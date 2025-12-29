資深官員：對美軍購依期程撥款 不存在積欠6000億說法

對於有外國媒體指美國積欠台灣的軍購武器總金額已達200億美元，某資深國防官員以「預售屋」比喻目前的付款方式，也就是當廠商做到一定程度，便須支付對應款項，不能因預售屋還沒交屋就說對方欠款，且相關款項在未依進度進入美方的軍購專案款帳戶前，均保留在我方的FRB專屬帳戶。

有外國媒體日前引述喬治梅森大學(George Mason University)的追蹤資料，指美國核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元(約新台幣6,973億元)。

對此，一位資深國防官員說明，首先，知會國會的金額與實際發價金額有很大落差，例如國家先進飛彈防禦系統(NASAMS)原本匡列新台幣300多億，這也是知會國會時大約金額，但在發價書下修至290多億，真正議約完成後要少了49億多，由此可見其落差，因此不存在6,000多億這個數字。另外，其中一些案項並非是由台灣付費的軍購案，而是軍援案。

該官員也說明，軍購款項會先進台灣的FRB專屬帳戶，再依據付款進度進入美方的軍購專案款帳戶Trust Fund。他以目前執行中的25案為例，包括拖式飛彈、海馬士多管火箭系統、「陸軍戰術飛彈」(ATACMS)、攻擊無人機系統ALTIUS-600等均已交貨，M1A2T戰車已完成，火山布雷系統在測試，MQ-9B無人機也將接裝，相關款項均須支付，因此相關金額數字是浮動的，絕不存在所謂積欠大筆軍售款項的說法，這是完全背離事實。

至於國防部曾在7月於立法院答詢時說明主要延宕的3項「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」及「MK-48重型魚雷」，該資深官員指出，外界很容易將總案款及實付案款搞混，在F-16V BLK70部分，因產線趕不上，今年3月我方已向美方要求暫停支付，等趕上進度為止；重雷部分，則因極度低校耗，讓廠商無利可圖，但近期因有多國都在造新潛艦，因此產線已恢復。

資深官員也說明這次國防特別條例的重要性與迫切性。他指出，台灣一直希望以火力取代人力、以科技取代兵力，但事實上這幾十年來都未能兌現，而這次特別預算可將「火力取代兵力」這個想法具體落實，這次籌購的目標是力求精準，包括82套海馬士及60輛M109A7自走砲，加上之前的29套海馬士，將完全改變台灣北、中、南、花東跟澎湖的整個砲兵火力系統，建立至少70公里以內的精準打擊量，且1輛M109A7便可抵過去的6輛。在烏克蘭戰場也可看出海馬士是非常具決定性的火力，都是其中的關鍵項目。

該官員指出，賴清德總統提出的「台灣之盾」是多層次防護網，除強化地面部隊的反裝甲火力，戰備庫存也會一次買齊，且將所有庫存容量從30天提高到120天，若現在不買，可能要再等2年，甚至卡到產線問題。另外也將利用無人系統強化地面部隊，未來從長備打擊部隊到守備、後備部隊都將配備小型攻擊無人機，小型中偵蒐無人機，中距離自殺無人機、中遠距離偵搜無人機等，加上酬載，在戰力上將有相當大幅度的改變。

該官員指出，這次也將首次導入人工智慧輔助決策系統，可在發展作戰計劃過程中提供良好的共同情報圖像(CIP)，讓指揮官能準確建立作戰計劃；另外由於台灣距離敵人很近，因此不能將所有系統放在同一處，目前推動的人工智慧規劃是在不同位置，當核心能量遭受攻擊時，區域內便可形成自己的決策輔助能量。

官員強調，這8年、新台幣1.25兆的規劃只提供台灣最基本的自我保護能力，必須在短時間內建立，且並非「這筆錢下去之後就無敵了」。他強調，敵人威脅越來越大，也不斷在變化，如果現在不投資，將連保護自己的能力都沒有。